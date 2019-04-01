«Вулверхэмптон» — «МЮ». Прогноз: Сульшер отомстит «волкам»

В этом сезоне «МЮ» встречался с «волками» дважды, оба раза без побед. Ещё и из Кубка Англии вылетел.

2 апреля на стадионе «Молине» состоится матч 33-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед». Букмекеры отдают предпочтение гостям: ставки на победу манкунианцев предлагаются с коэффициентом 2.07.

Анализ матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» (02.04.2019)

«Вулверхэмптон» остаётся лучшей командой АПЛ за пределами топ-6, хотя первый матч после международной паузы команда провалила. «Волки» на выезде уступили «Бёрнли» со счётом 0:2, показав крайне блеклую игру. Пропустив быстрый автогол, они увязли в низком оборонительном блоке соперника. С контролем мяча проблем не возникло, но опасных моментов было немного.

Впрочем, на своём поле «Вулверхэмптон» всегда опасен. Подопечные Нуну Эспириту Санту не проигрывали перед родными трибунами аж со 2 января (0:2 от «Кристал Пэлас»). С тех пор дома «Вулверхэмптон» потерял лишь два очка, а все остальные встречи завершил свою пользу.

«Манчестер Сити» уже терял очки на стадионе «Молине», «Челси» и вовсе потерпел здесь поражение (1:2). Ну а две недели назад досталось и «МЮ»: «волки» выбили «дьяволов» из Кубка Англии (2:1) на своём поле, причём результат был абсолютно справедлив. Хозяева действительно атаковали острее.

Если бы не это поражение, можно было бы обойтись классическим 1Х за 1.86. «Манчестер Юнайтед» после чудесной победы над «ПСЖ» в Лиге чемпионов не смог выиграть два матча подряд: много травм, мало сил и эмоций. Как нельзя кстати подоспела международная пауза, подопечные Уле-Гуннара Сульшера перезарядили батарейки и победили «Уотфорд» (2:1).

Качество игры во встрече с «шершнями» было весьма хилым, но пользоваться ошибками соперника нынешний «МЮ» умеет явно выше среднего. Это важно, потому что «волки» — одна из немногих команд вне топ-6 АПЛ, которая действительно стремится играть в футбол и не боится владеть мячом. Манкунианцы отлично бегут в контратаки, а недавнее поражение наверняка добавит концентрации и злости.

В состав «Ман Юнайтед» должен вернуться Виктор Линделёф, Антони Марсьяль и Ромелу Лукаку также имеют шансы выйти на поле. «Вулверхэмптон» достаточно силён, чтобы заставить «дьяволов» попотеть, но за коэффициент 2.07 П2 смотрится здорово. «МЮ» хорош на выезде (29 очков в 16 встречах при разнице мячей 30-22), да и жажда реванша и битва за топ-4 помогут отнестись к матчу максимально серьёзно.

По той же причине стоит изучить ИТБ 1,5 мяча «МЮ» за 2.11. Норма манкунианцев на выезде — 1,88 гола за игру, а коэффициент превышает «двойку». Вариант попроще — «обе забьют» за 1.85, он срабатывал в шести предыдущих очных встречах из семи, в том числе в каждом из двух матчей текущего сезона.

Ещё один любопытный вариант — ИТБ 4,5 угловых «Вулверхэмптона» за 1.79. Норма «волков» по сезону в домашних матчах — 5,33 корнера, а манкунианцы на выезде допускают в среднем 5,25 угловых. Запас неплохой, возьмём.

Ставки на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

«Волки» не проигрывали перед родными трибунами аж со 2 января, но и «МЮ» хорош на выезде (29 очков в 16 встречах, разница мячей 30-22). Недавнее поражение в Кубке Англии наверняка добавит манкунианцам злости и мотивации, поэтому проверим П2 за 2.07.

С точки зрения статистики хорошим кажется вариант ИТБ 4,5 угловых «Вулверхэмптона» за 1.79. Норма «волков» по сезону в домашних матчах — 5,33 корнера, а манкунианцы на выезде допускают в среднем 5,25 угловых.

Ставка № 1: победа «МЮ» за 2.07.

Ставка № 2: ИТБ 1,5 мяча «МЮ» за 2.11.

Ставка № 3: ИТБ 4,5 угловых «Вулверхэмптона» за 1.79.

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