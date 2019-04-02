СКА — ЦСКА. Прогноз: «армейское» дерби обойдётся без быстрой шайбы

3 апреля в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» состоится четвёртый матч финала Восточной конференции Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА. Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу питерцев в основное время предлагаются с коэффициентом 2.33.

Прогноз матча СКА — ЦСКА (03.04.2019)

Как минимум одну победу по итогам трёх матчей СКА заслужил железобетонно. Впрочем, ЦСКА мог спокойно повести 3-0, выдав 3-4 качественных периода из девяти. Но сэйв Шестёркина перевернул игру (а возможно и серию), придав хозяевам мощнейший импульс. Не помогла даже отменённая шайба.

Строго говоря, удача потихоньку начала возвращать долги питерцам. Спасение Шестёркина и победу в овертайме можно воспринимать именно как торжество справедливости вне зависимости от клубных пристрастий. На 3-0 в серии подопечные Игоря Никитина никак не наиграли, а тут разом и один из лучших сэйвов плей-офф (как минимум), и отличный камбэк СКА, и возрождение интриги. Красота.

Питерцы по-прежнему поражают умением потерять концентрацию в самый важный момент и создать себе трудности на ровном месте. Ошибку Херсли за пару секунд до окончания периода можно было бы считать несчастным случаем, если бы не пугающая частота возникновения подобных эпизодов.

Три нарушения численного состава за период при 0-2 в серии — это нечто уникальное. Судейство в плей-офф вполне оправданно вызывает достаточное количество вопросов, но сомнений в непосредственно тех трёх удалениях не возникает: в каждом случае СКА действительно ошибался при смене. Как такое может происходить в ключевой момент важнейшей серии — загадка.

Естественно, шесть минут меньшинства на время погасили огонь в хозяевах: они очень бодро провели дебют, но из-за нелепых удалений потревожили Сорокина до первого перерыва от силы пару раз. Подобные фокусы с детскими ошибками и потерей концентрации за несколько секунд до сирены не оказались роковыми в серии со «Спартаком», но в финале конференции они становятся первыми признаками смерти.

Фактически ЦСКА в третьем матче проиграл конёк, ужасно действовал в большинстве и ничего не создал в полных составах, но всё равно должен был забивать никак не меньше двух шайб. Если подобный парадокс продолжит возникать и дальше, подопечные Ильи Воробьёва в лучшем случае проиграют серию в шести матчах.

Реальность такова, что при 2-3 глупых удалениях и одном привозе за матч СКА требуется «сэйв года», чтобы просто не отпускать соперника, который в целом играет откровенно слабо. Вероятность того, что Шестёркин поставит такие спасения на поток, совсем невелика. Поэтому единственный шанс зацепиться — свести к минимуму все подарки для красно-синих.

По факту ЦСКА в этой серии на сегодняшний день показывал классный хоккей в 3-4 периодах. Но чего у москвичей не отнять, так это умения наказывать за ошибки и выжимать максимум из полумоментов. Даже если игра не идёт и соперник выглядит гораздо бодрее, ЦСКА караулит возможность и, почуяв каплю крови, бросается на жертву.

По традиции проверим П2 с нулевой форой за 2.15. Аргумента два: гости до сих пор ни разу не проиграли в этом плей-офф в основное время, а хозяева никак не могут избавиться от оплошностей в своей зоне и выиграли лишь одну очную встречу из десяти последних. Коэффициент на Х2 + ТМ 5,5 шайб немного просел, но и за 2.01 ставка выглядит симпатично.

«Гол в первые 12 минут — нет» за 2.10 похож на дырку. Ни в одном из трёх матчей счёт на этом отрезке не открывался, а коэффициент превышает «двойку». Мастеров в обеих командах достаточно, но на дистанции такой вариант должен приносить прибыль. В этом противостоянии хоккей вязкий и моментов не так много, а в дебюте концентрация, как правило, выше.

Ставки на матч СКА — ЦСКА

ЦСКА до сих пор ни разу не проиграл в этом плей-офф в основное время, а СКА выиграл лишь одну очную встречу из десяти последних (в овертайме). Пожалуй, этого достаточно для изучения П2 с нулевой форой за 2.15 или Х2 + ТМ 5,5 шайб за 2.01.

Ещё интереснее выглядит ставка «гол в первые 12 минут — нет» за 2.10. Ни в одном из трёх матчей счёт на этом отрезке не открывался, да и в целом соперники действуют с оглядкой на свои ворота. Проверим.

Ставка № 1: победа ЦСКА с нулевой форой за 2.15.

Ставка № 2: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 5,5 шайб за 2.01.

Ставка № 3: гол в первые 12 минут — нет за 2.10.

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