ЦСКА — СКА. Прогноз: Григоренко напомнит о себе

5 апреля на «ЦСКА-Арена» состоится пятый матч финала Западной конференции Кубка Гагарина между московским ЦСКА и питерским СКА. Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу красно-синих в основное время предлагаются с коэффициентом 1.98.

Прогноз матча ЦСКА — СКА (05.04.2019)

2-2 после четырёх матчей серии — это, пожалуй, более чем справедливо. СКА слишком много ошибался в трёх стартовых играх, а ЦСКА выглядел чересчур пассивно и вяло: из 12 периодов красно-синие показали хороший хоккей в четырёх-пяти. Для финала конференции маловато будет.

Удача вернула питерцам долги за матчи в Москве: в третьей встрече при 0:1 случился чудо-сэйв Шестёркина, в четвёртой при 0:1 арбитры не засчитали взятие ворот. Спорить в том эпизоде особенно не с чем: шайба действительно покинула пределы площадки и засчитывать её было никак нельзя.



Подопечные Ильи Воробьёва дважды прошли по грани пропасти, но всё же устояли и добились своего. Обе победы СКА случились не без доли везения, но получились абсолютно заслуженными. Москвичи в каждом из случаев слабо провели вторую половину, зато хозяева находили возможность добавить, а также заметно уменьшили количество обрезов и ошибок в своей зоне.



Без подарков со стороны соперника ЦСКА испытывал явные проблемы с созиданием. Ничего кроме навала в концовке четвёртого поединка они так и не придумали. Пара моментов при счёте 1:3 у подопечных Игоря Никитина была, но забить не помогло даже удаление и игра в формате «шесть на четыре».



СКА выигрывал конёк на подавляющем большинстве отрезков первых четырёх матчей. Косвенный результат этого преимущества — минимальное количество удалений: питерцам не приходится фолить, потому что они и так везде успевают. Если убрать малые штрафы за нарушения численного состава, выяснится любопытная вещь: за четыре встречи клуб из Санкт-Петербурга получил меньше десяти непосредственно игровых удалений.



Это совсем немного, а уж стабильно проигрывать в движении ЦСКА тем более не привык. На своём льду московский клуб выиграл у СКА шесть встреч подряд, так что мы вправе ожидать более качественной и агрессивной игры от хозяев в пятницу. Можно рассмотреть ТБ 22,5 бросков ЦСКА в створ за 1.84 или ИТБ 2 шайбы ЦСКА за 1.72.

В Санкт-Петербурге замолчал Михаил Григоренко, набиравший до того момента очки в 12 из 13 матчей плей-офф. Моменты у нападающего возникали исправно, но шайба несколько раз прошла в считанных сантиметрах от штанги. Обычно невезение у хоккеистов с таким броском не длится долго, а потому ИТБ 0,5 очка Григоренко за 1.75 или даже ИТБ 0,5 гола Григоренко за 2.90 стоит изучить.



По традиции возьмём «гол в первые 12 минут — нет» за 2.09. Ставка проходила в каждом из четырёх предыдущих матчей «армейского» дерби, а коэффициент по-прежнему превышает «двойку». Ну не проходить же мимо?



Жалобы Игоря Никитина на судейство и фактор своего льда вполне могут повлиять на работу арбитров. Похожая ситуация была в серии «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста», где судьи поддушивали одну из команд, после чего давали пару свистков при пограничных ситуациях в её пользу сутки спустя. «СКА получит больше штрафного времени» за 3.28 — очень интересно. Можно подстраховаться и докупить нулевую фору за 2.50.



Ставить на результат опасно, но на своём льду москвичи, разумеется, будут фаворитом. П1 за 1.98 смотрится не лучшим образом из-за хорошей игры питерцев в недавних встречах. При желании можно немного поднять коэффициент, взяв П1 + ТМ 6,5 шайб за 2.19. Но есть вариант полюбопытнее.



«В итоговом счёте будет цифра 1» за 2.07 кажется подарком с точки зрения статистики. 3:1, 2:1ОТ, 1:3, 1:2, 1:4, 1:3, 1:3, 1:2Б. В этом сезоне команде встречались уже восемь раз, и в каждом случае на табло оставалась единичка. Случиться может всякое, но за 2.07 надо брать.

Ставки на матч ЦСКА — СКА

На своём льду московский клуб выиграл у СКА шесть встреч подряд, поэтому мы ждём более качественной игры от хозяев в пятницу. Стоит рассмотреть ТБ 22,5 бросков ЦСКА в створ за 1.84 или ИТБ 2 шайбы ЦСКА за 1.72.



Ставка № 1: ТБ 22,5 бросков ЦСКА в створ за 1.84.



Ставка № 2: ИТБ 0,5 очка Григоренко за 1.75.



Ставка № 3: СКА получит больше штрафного времени за 3.28.



Ставка № 4: гол в первые 12 минут — нет за 2.09.



Ставка № 5: в итоговом счёте будет цифра 1 за 2.07.

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