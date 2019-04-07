«Верона» — «Чивитанова». Прогноз: матч будет упорным

5 апреля «Верона» и «Чивитанова» сыграют во втором четвертьфинальном матче итальянской волейбольной серии А1. Гости — фавориты встречи, но легкой прогулки не ожидается. Будет заруба. Расскажу почему.

Прогноз матча «Верона» — «Чивитанова» (07.04.2019)

После настоящего триллера в первом матче, где «Вероне» едва не удалось украсть победу, ожидания от второй встречи серии зашкаливают.

«Верона» не обыгрывает соперника с 2015 года, но в этом сезоне в трёх встречах команды дважды доигрались до пятого сета. Причём оба раза это было на площадке «Чивитановы».



В первом матче плей-офф гости ушли со счёта 0:2 и 9:14 в третьем сете. На тай-брейке горели 7:10 и вновь смогли догнать. Да что там догнать, были матчболы, была доигровка, немного не повезло.



Обратимся к статистике: в первом матче «Верона» выиграла блок (11 против 9), выиграла подачу (7 эйсов на 11 ошибок против 8 эйсов на 23 ошибки у сопернка), но проиграла атаку и приём. Не справились с крайними нападающими «Чивитановы»: у Соколова 62% в атаке, у Леала 60%, у Хуанторены 51%.



В то же время гости здорово действовали в центре сетки (у Соле 10 из 15 атак, у Аллетти 6 из 7). Края показали рабочие проценты, но они хуже, чем у гостей. Вывод из этого такой: многое будет зависеть от приема. Смогут обеспечить доводку — связующий сумеет завязать игру в центре сетки, шансы повысятся. Если нет, то будет очень тяжело. Но если «Чивитанова» наошибалась дома на подаче 23 раза, почти на целый сет, почему в гостях должно быть намного лучше?



Играла хорошая команда против звёздной. И за счёт порядка и небольшой расслабленности у соперника удалось перевернуть ход матча и едва его не выиграть.



Что будет в ответной встрече? Думаю, что на своей площадке «Верона» в силах добавить ещё на подаче плюс увереннее отпринимать. В этом сезоне команды встречались трижды. Все три раза победила «Чивитанова»: дважды по 3:2 и однажды 3:1. Не думаю, что стоит ждать сухой победы. Отсюда стоит рассмотреть ставку ТБ 3,5 сета за 1.60.



Бороться хозяева однозначно будут, но хватит ли этого для победы? Не уверен. «Чивитанова» на неделе съездила в Польшу, где уверенно разобралась со «Скрой». Задача выхода в финал Лиги чемпионов на 99% решена, поэтому все силы сейчас можно сосредоточить на внутреннем чемпионате.

С другой стороны, «Верона» отдыхала всю неделю, готовясь именно к этой встрече. За ними зал, они никуда не летали. К тому же, если «Чивитанова» должна выйти на пик формы ближе к концу апреля, для хозяев единственный шанс пройти в полуфинал — выйти на пик сейчас и на волне свежести получить преимущество.



Мне нравится ставка ИТБ 93,5 очка «Чивитановы» за 1.85. Шансов победить у них больше, но победа не должна быть простой. Три выигранных сета — это 75 очков. Остаётся 19. Это более чем реально.



Подкрепим ставку фактами: во всех трёх личных встречах в этом сезоне команды хотя бы в одном сете выходили за пределы 25 очков, играли на балансе. Если же говорить о первом матче плей-офф, то здесь по счёту в партиях и вовсе есть 32:30 и 18:16 на тай-брейке.

В качестве альтернативы стоит рассмотреть ставку «Счёт после трёх сетов — 1:2» за 2.10. Зачастую после двух выигранных партий фаворит расслабляется и третий сет выигрывает андердог.

Ставки на матч «Верона» — «Чивитанова»

«Вероне» некуда отступать: поражение означает вылет из борьбы за медали. Но соперник сильнее и в хорошем настроении. Сомнительно, что хозяева смогут выиграть, но хотя бы сет брать они обязаны. Ставка на ТБ 3,5 сета за 1.60.



Кроме того, есть смысл заиграть индивидуальный тотал «Чивитановы» больше 93,5 очка за 1.85. В очных встречах этого сезона сеты часто заканчиваются на балансе. Вполне возможно, что при затяжной встрече такой тотал команда пробьёт.



Ставка №1: ТБ 3,5 сета за 1.60.



Ставка №2: ИТБ «Чивитановы» 93,5 очка.