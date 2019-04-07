«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз: синие вернутся в зону Лиги чемпионов

«Челси» не проигрывает в последних 13 домашних матчах против «Вест Хэма» во всех соревнованиях.

8 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 33-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Вест Хэмом». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу синих предлагаются с коэффициентом 1.32.

Прогноз матча «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед» (08.04.2019)

«Вест Хэм» обосновался в середине таблицы английской Премьер-лиги и спокойно доигрывает сезон, чередуя победы с поражениями. Отрыв от зоны вылета составляет 15 очков, но и в битве за седьмое-восьмое места есть претенденты посерьёзнее. Скорее всего, «молотобойцы» финишируют в районе десятой строчки.

А вот «Челси» находится в самом эпицентре борьбы за зону Лиги чемпионов. Сейчас синие занимают пятую позицию: «Арсенал» впереди по дополнительным показателям (и имеет игру в запасе), а у «Тоттенхэма» на один балл больше. Терять очки совсем нельзя, особенно на своём поле.

У «Вест Хэма» много травм, хотя к матчу с «Челси» в строй могут вернуться Райан Фредерикс, Самир Насри, Марко Арнаутович и Фелипе Андерсон. Вторая проблема Мануэля Пеллегрини — постоянные ошибки в обороне, которым способствует чехарда с составом из-за различных повреждений.

Защита «молотобойцев» в последнее время настолько печальна, что даже «Кардифф» и «Хаддерсфилд Таун» забили по два-три мяча. Это вдвойне расстраивает, потому что в январе-феврале команда отнимала очки у «Арсенала» (1:0), и «Ливерпуля» (1:1), а также вдоволь попила кровушки у «Манчестер Сити» (0:1).

На выезде «Вест Хэм» совсем не впечатляет: скромнейшие 15 очков в 15 матчах. На старте сезона дела шли лучше, но за последние шесть гостевых встреч «молотобойцы» набрали всего лишь одно очко. Без целого ряда игроков основы зацепиться за результат на «Стэмфорд Бридж» будет совсем непросто.

«Челси» довольно давно испытывает проблемы с качеством игры, но свои очки худо-бедно набирает (пусть иногда и из метровых офсайдов). На своём поле результаты подопечных Маурицио Сарри весьма достойные: 35 очков в 16 встречах при всего одном поражении. Кроме того, «Челси» не проигрывает в последних 13 домашних матчах против «Вест Хэма» во всех соревнованиях.

Обычно очные встречи двух лондонских клубов получаются упорными, последняя победа с разницей более чем в один мяч состоялась аж в 2014 году (2:0 в пользу «Челси»). Так что большие форы на хозяев брать опасно: грамотно сыграть вторым номером и доставить синим проблемы Пеллегрини может и в нынешнем положении.

Пожалуй, самый логичный вариант — П1 с разницей в 1-2 мяча за симпатичные 2.17. «Челси» мотивированнее и сильнее, но похвастать стабильной игрой не может. Также стоит рассмотреть П1 всухую за 2.32. Коэффициент хорош, а «Вест Хэм» не забил в пяти из шести последних выездных матчей АПЛ.

Альтернативный вариант — П1 + ТМ 3,5 мяча за 2.34. За 13 предыдущих встреч «Вест Хэма» и «Челси» лишь однажды забивалось более трёх голов (2:2 в марте 2016 года). Скорее всего, «молотобойцы» заставят хозяев потрудиться, но преимущество в индивидуальном мастерстве позволит синим взять три очка.

Ставки на матч «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»

На выезде «Вест Хэм» плох: 15 очков в 15 матчах. За последние шесть гостевых встреч «молотобойцы» и вовсе набрали всего лишь одно очко. А вот подопечные Маурицио Сарри имеют 35 очков в 16 играх на своём поле при всего одном поражении. Вдобавок «Челси» не проигрывает в последних 13 домашних матчах против «Вест Хэма» во всех соревнованиях.

У гостей хватает травмированных, а синие будут очень мотивированы в связи с борьбой за попадание в топ-4. Обычно очные встречи двух лондонских клубов получаются упорными, последняя победа с разницей более чем в один мяч состоялась ещё в 2014 году. Скорее всего, «Челси выиграет, но оставит много сил.

Ставка: победа «Челси» с разницей в 1-2 мяча за 2.17.

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