«Аякс» — «Ювентус». Прогноз: туринцы не повторят ошибок «Реала»

«Аякс» ни разу не выиграл в последних девяти домашних матчах с клубами Серии А.

10 апреля в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Ювентусом». Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: ставки на победу туринцев предлагаются с коэффициентом 2.32.

Прогноз матча «Аякс» — «Ювентус» (10.04.2019)

«Аякс» убрал с дороги действующего победителя Лиги чемпионов, следующий соперник — лучший клуб Италии. У туринцев хватает проблем с составом: точно не сыграют Барцальи (икроножная мышца) и Касерес (бедро), под вопросом Джан (голеностоп), Дуглас Коста (бедро) и Роналду (бедро).

Обе команды сыграли на внутренней арене 6 апреля близкими к оптимальным составами и имели на восстановление трое суток. «Аякс» уверенно разобрался с крепким середняком Эредивизии «Виллем II» (4:1), а вот «Ювентус» с горем пополам одолел «Милан» (2:1).

Эта встреча не имела для туринцев особого значения (с очередным скудетто всё было понятно ещё в феврале), но качество футбола оказалось совсем хилым. Парочка спорных судейских решений и слабая реализация «россонери» позволили победить, вот только в Амстердаме за такую игру вполне могут наказать.

«Ювентус» во многом зависит от состояния Роналду: сперва его участие практически исключалось, потом стало известно, что шансы вполне неплохие. Пауло Дибала и Федерико Бернардески по-прежнему не могут составить качественную связку, Марио Манджукич хорош исключительно как теневой герой, а Мойзе Кин в нынешнем сезоне Лиги чемпионов отыграл всего 22 минуты и едва ли выйдет в основе.

Туринцы, конечно, в прошлом туре Серии А не порадовали, но давать 2.32 на их победу в Амстердаме — это, пожалуй, перебор. Слабая игра «Ювентуса» в первые 60 минут в первую очередь связана с логичным желанием Массимилиано Аллегри не перегружать Миралема Пьянича. После выхода боснийца на замену «старая синьора» заиграла гораздо симпатичнее.

В матче с «Аяксом» отдохнувший Пьянич почти наверняка сыграет с первых минут, так что мяч у «Юве» будет ходить на хорошем уровне. Голландцы здорово атакуют, но их оборону трудно назвать непроходимой, так что 3-4 момента у гостей непременно появятся. А вот пройти пару центральных защитников Бонуччи — Кьеллини гораздо тяжелее, чем дуэт Начо и Варана, который играл в Мадриде.

Всё же основная причина прохода «Аякса» в четвертьфинал — расхлябанность и ошибки «Реала» при обороне на фоне общей недооценки соперника. «Ювентус» может отдавать мяч и действовать прагматично, но такого количества оплошностей и проявлений лени не допускает даже в матчах с «Кальяри» и «Болоньей».

Вариантов достаточно: лобовая победа гостей за 2.32, П2 с нулевой форой за 1.65. Также стоит присмотреться к ИТМ 1 мяча «Аякса» за 1.98 и ставке П2 + ТМ 3,5 мяча за 2.10. «Юве» не уступал в предыдущих девяти встречах с клубами из Нидерландов, а из последних шести выиграл пять.

Кроме того, безвыигрышная домашняя серия «Аякса» в плей-офф Лиги чемпионов насчитывает шесть матчей. Последняя победа — над дортмундской «Боруссией» (1:0) в ответной четвертьфинальной встрече — случилась в Лиге чемпионов сезона-1995/96. И последнее: «Аякс» ни разу не выиграл в последних девяти домашних встречах с клубами Серии А.

Ставки на матч «Аякс» — «Ювентус»

Туринцы в прошлом туре Серии А не порадовали, но давать 2.32 на их победу в Амстердаме — это, пожалуй, перебор. «Юве» не уступал в предыдущих девяти встречах с клубами из Нидерландов, а из последних шести выиграл пять. Возьмём П2 за 2.32.

Также стоит присмотреться к ИТМ 1 мяча «Аякса» за 1.98. «Ювентус» крайне редко пропускает больше одного гола, а недооценивать «Аякс» после выноса «Реала» стало гораздо тяжелее.

Ставка №1: ИТМ 1 мяча «Аякса» за 1.98.

Ставка №2: «Ювентус» победит за 2.32.

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