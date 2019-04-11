ЦСКА — «Авангард». Прогноз на финальную серию Кубка Гагарина — 2019

13 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится первый матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Букмекеры не сомневаются в итогом успехе «армейцев»: ставки на победу московского клуба в решающей серии предлагаются с коэффициентом 1.43.

Прогноз на финал Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард»

У Кубка Гагарина точно будет новый хозяин: ни ЦСКА, ни «Авангард» прежде чемпионами КХЛ не становились. Москвичи в прошлом сезоне дошли до финала, где в пяти матчах уступили «Ак Барсу», а «ястребы» не играли в главной серии с 2012 года. Тогда омичи проиграли московскому «Динамо» Олега Знарка, хотя вели в серии со счётом 3-1.

За прошедший год Игорь Никитин добавил в построении нападения и принятии решений по ходу игры. ЦСКА по-прежнему играет в рельсовый хоккей, любит атаки с ходу и не отличается особым разнообразием, но сам тренер теперь время от времени находит интересные решения, которые дают результат.

В прошлом плей-офф красно-синим не хватило именной тактической гибкости. Штаб Зинэтулы Билялетдинова отлично выполнил домашнюю работу и полностью разобрал атакующую модель ЦСКА, а ничего другого за пять матчей те так и не предложили. Кружева в чужой зоне «армейцы» по-прежнему плести не собираются (с таким составом это и не обязательно), но изменить ход встречи за счёт точечных решений Никитин явно способен.

В пятом матче тренерский штаб москвичей перетряхнул звенья перед вторым периодом, включил активный прессинг — и команда выдала чуть ли не лучшие 20 минут в этом плей-офф. Перед седьмой игрой Никитин вновь поменял сочетания — и ЦСКА выглядел гораздо мощнее, крепко сковав атаку питерцев. Илья Воробьёв тоже тасовал звенья и широко использовал ротацию, но это не работало.

Год назад Никитин не смог дать команде второе дыхание, именно поэтому «армейцы» просто плыли по течению и бились головой в запертую дверь все пять матчей. Строго говоря, поражение от «Ак Барса» в первую очередь было тренерским. Хартли как минимум не уступает Билялетдинову, но есть подозрение, что Никитин-2019 заметно превосходит прошлогоднюю версию.

Умение точечно влиять на ход игры в трудные моменты (а не просто перебирать имеющиеся варианты в хаотичном порядке) бесценно для решающих серий. А такие моменты непременно возникнут, потому что «Авангард» действительно очень хорош. Ну и нельзя забывать, что ещё ни разу в истории обладатель Кубка Континента не становился чемпионом КХЛ.

ЦСКА по ходу серии наверняка будет пробовать рвать ритм, чередуя агрессивные отрезки (давление, высокий прессинг и долгие атаки в чужой зоне) с пассивным хоккеем. Играть на отбой с омичами при преимуществе в одну шайбу гораздо опаснее, чем со СКА: «Авангард» хорошо чувствует запах крови и в случае необходимости готов затягивать петлю до тех пор, пока соперник не отключится. Так было, например, во втором, четвёртом и седьмом матчах серии с «СЮ».

Дашь такому сопернику руку — откусит по локоть. Омичи смело лезут на добивание, не прощают слабой зачистки пятака и ненадёжного контроля дальней штанги. А ведь у москвичей с этими элементами порой возникают проблемы. Сергей Плотников едва не перевернул финал Западной конференции хорошей работой перед воротами соперника (и дракой в шестом матче), а у «ястребов» такой уровень агрессии включается не на краю пропасти, а с первой минуты первого матча.

Для «Авангарда» клинически важно зацепить один из стартовых матчей серии. Стиль игры подопечных Боба Хартли крайне энергозатратен: если соперник выигрывает конёк, у команды тут же возникают проблемы. Поскольку «скамейка» у ЦСКА явно длиннее, а матчи будут играться через день, по ходу противостояния москвичи рискуют получить преимущество в свежести. Если к тому моменту красно-синие будут вести в счёте, задача «Авангарда» станет вдвойне сложной.

В остальном у «ястребов» лишний день отдыха (пусть небольшая, но фора), ровный состав и вернувшийся Тейлор Бек, сыгравший в серии с «Салаватом» всего 2,5 матча. С ним явно поднимется процент реализации, а это крайне важно: ЦСКА может прижиматься к своим воротам и действовать пассивно, но совершать по 45-50 бросков точно не позволит.

Кроме того, клуб из Балашихи регулярно напарывался на атаки с ходу от «Салавата». Уфимцы частенько прощали соперника, а вот игра ЦСКА как раз заточена на поиск и провоцирование ошибок, обрезов или потерь с их последующей реализацией. Во всей КХЛ никто не умеет превращать полумоменты в голы лучше подопечных Игоря Никитина. Если омичи будут получать ситуации вроде «2 в 2», «3 в 2» и «2 в 1» так же часто, серия выйдет недолгой.

На стороне ЦСКА длинная «скамейка», преимущество своего льда (хотя Москва и Балашиха совсем близко) и вратарская бригада. Игорь Бобков восхитителен в удачные дни (чудеса Метсолы, к сожалению, оставили в тени полдюжины блистательных спасений голкипера «Авангарда» в седьмом матче), но нестабилен. Сорокин в целом выглядит надёжнее.

За «Авангард» огромный опыт Боба Хартли, смертоносное большинство (21 шайба за 15 встреч, 34,4% реализации лишнего) и лишний день отдыха перед стартом серии. Итоговый успех будет зависеть от запаса сил, везения и судейства, но в целом у «ястребов» достаточно инструментов для как минимум затягивания серии.

Ставки на финальную серию Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард»

Команды дважды встречались в «регулярке»: обе игры получились близкими и остались за ЦСКА (4:2 и 3:2). Любопытно, что в каждой из них было нанесено по 48 бросков. В плей-офф плотности больше, а цена ошибки выше, так что ожидать перестрелки не стоит. Линия обороны у «армейцев» явно мощнее, чем у обескровленного после травмы Панина «СЮ».

Тем не менее планка на броски кажется заниженной. «Максимальное количество бросков в серии выше 57,5» за 1.95 выглядит интересно. Соперники стоят друг друга и без овертайма мы вряд ли останемся. В среднем нас ждёт примерно 45-50 бросков за матч, добить десятку за пределами основного времени более чем реально.

«ТМ 42,5 малого штрафа» за 1.86 тоже стоит рассмотреть. В этом плей-офф судьи стремятся быть незаметными: засчитывают только чистейшие голы, удаляют только за очевиднейшие нарушения. Неслучайно чуть ли не главной причиной малых штрафов в полуфиналах стали ошибки при смене состава.

В прошлом финале Кубка Гагарина судьи за пять матчей выписали 33 малых штрафа (по 6,6 за игру). Скорее всего, количество удалений останется примерно на том же уровне. Если серия уложится в шесть матчей, шансы на проход велики. Если их будет семь, для успеха достаточно нормы в шесть удалений за поединок. Терпимо.

ТБ 1,5 шайбы в пустые ворота за 2.20 — на любителя. В каждом из финалов конференций было по два таких гола, а год назад ЦСКА и «Ак Барс» снимали вратаря в четырёх из пяти матчей финала (ещё в одном был овертайм). Разгромы в сериях близких по классу оппонентов случаются редко, так что без упорных концовок мы вряд ли останемся.

ЦСКА остаётся фаворитом, но разница в силах команд невелика и предпосылок к быстрому завершению финала не видно. ТБ 5,5 матча за 1.55 или ТБ 6 матча за 2.16 — рабочие варианты, также стоит подумать о ставке «победа ЦСКА в шести-семи играх» за 2.45.

Авантюристы могут рассмотреть предложение «ЦСКА победит в серии уступая по её ходу» за мощные 3.56. У «ястребов» есть день форы, из-за чего вероятны два сценария. Прежде всего, победа в первом матче — «Авангард» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина классно начинал каждую серию.

И второй вариант: серия переезжает в Балашиху при 1-1, а на своём льду подопечные Боба Хартли аутсайдерами не будут и вполне могут выйти вперёд. Ну а по ходу серии преимущество «армейцев» в длине «скамейки» скажется и они получат фору в свежести.

Ставка №1: максимальное количество бросков в серии выше 57,5 за 1.95.

Ставка №2: ТМ 42,5 малого штрафа за 1.86.

Ставка №3: ТБ 1,5 шайбы в пустые ворота за 2.20.

Ставка №4: ТБ 5,5 матча за 1.55.

Ставка №5: победа ЦСКА в шести-семи играх за 2.45.

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