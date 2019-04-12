«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз: фарт Сульшера закончился

12 апреля в матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм» на легендарном «Олд Траффорд». В первом круге «молотобойцы» сенсационно разобрались с «красными дьяволами» со счётом 3-1, однако в предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение коллективу Уле-Гуннара Сульшера. Коэффициент на победу «манкунианцев» составляет 1.42.

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» (13.04.2019)

«Манчестер Юнайтед» перестал побеждать, и фанаты вместе со специалистами наконец-то прозрели. При Сульшере никаких качественных улучшений игры в стане «красных дьяволов» не произошло, на определённом этапе сезона лишь сработал эффект от смены тренера, и атмосфера в коллективе стала более доброжелательной. Но ненадолго.



Мино Райола в предвкушении очередных комиссионных промывает мозги Полю Погба, талантливый француз начал конфликтовать даже с дружелюбным Сульшером с целью сменить клубную прописку. В пяти последних матчах у «Манчестер Юнайтед» четыре поражения и лишь теоретические шансы на место в топ-4 в АПЛ, а ведь полноценный контракт с норвежским наставником уже подписан.

«Красные дьяволы» почти наверняка вылетят из Лиги чемпионов, а во внутреннем первенстве у них впереди ещё матчи с «Челси» и «Манчестер Сити», да и выезд к «Эвертону» не назовёшь лёгкой прогулкой. В определённый момент показалось, что Сульшер способен спасти сезон, но на длинной дистанции мы видим, что кроме эмоций и атмосферы норвежец не дал команде ничего нового.



«Вест Хэм» — типичный середняк нынешнего розыгрыша АПЛ. У «молотойцев» приличный бюджет, один из самых возрастных составов в лиге и тренер с громким именем, однако всего этого оказалось недостаточно для прорыва. Лондонский коллектив уже доигрывает чемпионат, но это не означает каких-либо послаблений для противника.



С травмами у «Вест Хэма» дела также обстоят не лучшим образом. «Молотобойцы» обойдутся без Ярмоленко, Кэрролла, Насри, Рида и Санчеса, скорее всего не сыграет Уилшир, вызывает опасения состояние Майкла Антонио. Есть потери и у «Манчестер Юнайтед». «Красным дьяволам» не помогут Эррера, Бейи и Валенсия, перебор карточек у Люка Шоу, красную в поединке с «Вулверхемптоном» получил Янг, а Матич, Алексис и Дармиан находятся под вопросом.



Коллектив Мануэля Пеллегрини в двух последних матчах не смог отличиться, что достаточно удивительно. На острие у «молотобойцев» часто действует Чичарито, а с флангов мексиканцу помогают Арнаутович и Фелипе Андерсон. С точки зрения индивидуального мастерства в атаке у «Вест Хэма» полный порядок, что при проблемах «Манчестер Юнайтед» в обороне даёт гостям определённые шансы на успех.



Без Шоу и Янга «красным дьяволам» придётся менять фланги, а пара центральных защитников Смоллинг – Линделёф не выглядит оплотом надёжности. «Манчестер Юнайтед» пропускает уже в восьми встречах подряд, и сыграть на ноль без двух основных оборонцев у подопечных Сульшера вряд ли получится. За вполне приличные 1.71 мы возьмём ставку на гол в исполнении обоих коллективов.



В первом круге «Вест Хэм» победил со счётом 3-1. Да, тогда «манкунианцами» руководил ещё Жозе Моуриньо, но футбол «красных дьяволов» с тех пор остался практически прежним. На этот раз за «Манчестер Юнайтед» будет переполненный «Олд Траффорд», вот только ни один клуб АПЛ больше не боится выступать в «театре мечты», который никого не впечатляет шумовой поддержкой.



«Молотобойцам» нечего терять. В случае поражения команде не предъявят претензий, а за смелую игру впереди вполне могут похвалить. Самим «красным дьяволам» необходимо исправлять за чудовищный ноль в графе «удары в створ» в поединке с «Барселоной». Тотал больше 3 доступен за 1.81, что нас вполне устраивает.

В пяти последних встречах в АПЛ «Манчестер Юнайтед» продемонстрировал следующие результаты: 3-1 с «Кристал Пэлас», 3-2 с «Саутгемптоном», 0-2 с «Арсеналом», 2-1 с «Уотфордом» и 1-2 с «Вулверхемптоном». В обороне у Сульшера даже в оптимальном сочетании множество проблем, а без Янга и Шоу защищаться станет ещё тяжелее.



Результативность матчей с участием «Вест Хэма» нас не радует, но нынешний «Манчестер Юнайтед» выглядит удобным соперником для коллектива Мануэля Пеллегрини. «Красные дьявола» не вжимают соперника в штрафную на 70 минут и позволяют довольно много атаковать. Андерсон и Арнаутович смогут разрывать ослабленные фланги оппонента, а о мотивации Чичарито лишний раз напоминать не станем.

Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» пропускает уже в восьми матчах подряд, а в предстоящем поединке «красным дьяволам» не помогут Шоу и Янг. Сульшеру придётся менять края обороны, что грозит хозяевам серьёзными проблемами, так как у «Вест Хэма» на флангах есть потрясающие Андерсон и Арнаутович.



В первом круге «молотобойцы» взяли верх со счётом 3-1, и сейчас им нечего терять. Обе забьют за 1.71 и тотал больше 3 за 1.81 – здесь дело вкуса. «Манчестер Юнайтед» нужно смыть позор в виде нуля в графе «удары в створ» в матче с «Барселоной», а «Вест Хэм» постарается второй раз за сезон отобрать очки у английского гранда.



Ставка №1: обе забьют за 1.71



Ставка №2: тотал больше 3 за 1.81



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