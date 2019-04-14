«Уотфорд» — «Арсенал». Прогноз: Эмери прервёт победную серию Хави Грасии

15 апреля на стадионе «Викарэйдж Роуд» состоится матч 34-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Арсенал». Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: ставки на победу «канониров» предлагаются с коэффициентом 2.25.

Прогноз матча «Уотфорд» — «Арсенал» (15.04.2019)

«Арсенал» продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Отставание от идущего четвёртым «Челси» составляет три очка, при этом у подопечных Унаи Эмери есть матч в запасе, а синим в 34-м туре играть на «Энфилде», где непросто зацепить даже ничью. Расклад неплохой.

Настроение у «канониров» должно быть приподнятое, в четверг они хлопнули «Наполи» в Лиге Европы (2:0). Самое удивительное, что лондонцы сделали это по-взрослому, с запасом. Никаких обрезов, привозов и суеты. Итальянцы создали за 90 минут полтора момента и были весьма близки к разгромному поражению.

Проблема одна: за пределами «Эмирейтс» всё меняется. Лондонцы кошмарно играют на выезде: 19 очков в 15 матчах при отрицательной разнице голов (26-29). Для клуба из «большой шестёрки» цифры ужасные. С начала зимы «Арсенал» выиграл в гостях всего один раз — 2:1 с худшей командой АПЛ «Хаддерсфилдом», которая уже давно потеряла шансы на выживание.

«Уотфорд» на своём поле неплох: 26 очков в 15 встречах и три победы подряд. Также у «шершней» должно быть преимущество в свежести. Предыдущий матч подопечные Хави Грасии провели 7 апреля, то есть имели три дополнительных дня отдыха. В концовке сезона недооценивать подобную фору нельзя.

У «Арсенала» возвращается отбывший дисквалификацию Лукас Торрейра, признаки жизни подаёт Месут Озил. Собственно, именно мощная и цельная игра средней линии лондонцев больше всего порадовала в поединке с «Наполи». Если она перенесётся на «Викарэйдж Роуд», без очков гости не останутся.

Несмотря на ужасную статистику, попробуем заиграть П2 с нулевой форой за 1.68. «Арсенал» очень понравился во встрече с «Наполи», а «шершни» проиграли «канонирам» три матча на своём поле из четырёх. Вдобавок «Уотфорд» пропускает в шести турах АПЛ подряд.

Также проверим тотал меньше 5,5 офсайда за 1.73. Хозяева по сезону забираются в положение «вне игры» 2,13 раз, гости — 2.34. Цена ошибки для лондонцев высока, так что чрезмерно открытой игры не ждём. По той же причине можно взять ТМ 3 мяча за 1.89: последние 4 игры «канониров» в АПЛ выдались низовыми.

Ставки на матч «Уотфорд» — «Арсенал»

Лондонцы кошмарно играют на выезде: 19 очков в 15 матчах при отрицательной разнице голов (26-29). С начала зимы «Арсенал» выиграл в гостях всего один раз, а вот у «Уотфорда» уже три победы на своём поле подряд. Пойдём против статистики и возьмём П2 с нулевой форой за 1.68, очень уж хороши были «канониры» во встрече с «Наполи».

Цена ошибки для лондонцев высока, так что чрезмерно открытой игры не ждём. Последние 4 игры «канониров» в АПЛ выдались низовыми, на таком фоне вполне можно изучить ТМ 3 мяча за 1.89.

Ставка №1: победа «Арсенала» с нулевой форой за 1.68.

Ставка №2: тотал меньше 5,5 офсайда за 1.73.

Ставка №3: ТМ 3 мяча за 1.89.

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