«Ювентус» — «Аякс». Прогноз: отдохнувшие лидеры туринцев покажут мастер-класс

16 апреля в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Аяксом». Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев: ставки на победу итальянского клуба в основное время предлагаются с коэффициентом 1.70.

Прогноз матча «Ювентус» — «Аякс» (16.04.2019)

«Аякс» порадовал в первой игре: никакой скромности и зажатости, только стремление играть в свой футбол и действовать первым номером. Голландцы не перегорели после громкого выноса «Реала» в первом раунде плей-офф, не опустили планку и в целом смотрелись очень бодро.



Проблема только в том, что даже в неудачный для соперника день подопечные Эрика тен Хага не смогли перевести качественный футбол в хороший результат. 1:1 на своём поле против топ-клуба — вроде бы нормальный итог, но такой «Аякс» вполне мог рассчитывать на большее.

«Ювентус» вновь показал пугающую рациональность. Туринцы выглядели тяжеловато, действовали пассивно, вообще не претендовали на контроль мяча и нанесли всего два удара в створ ворот. Но вот парадокс: они, пожалуй, были даже ближе к победе. Штанга в концовке матча, несколько сомнительных решений судьи, которые оставили итальянцев без пенальти. Конкретики в атаке у «Юве» было побольше.



С одной стороны, такому «Аяксу» сам чёрт не брат. Ставить против такой команды по умолчанию опасно: если они смогли по делу разнести на выезде «Реал», то почему не могут забить парочку в Турине? Действующий чемпион Италии в последнее время выглядит натужно, каждый гол даётся ему с трудом.



Но дело в том, что это «Ювентус». Он редко даёт сопернику больше одного шанса. Пока «Ювентус» находится не в своей тарелке и даёт играть, этим надо пользоваться. Потому что в какой-то момент подопечные Массимилиано Аллегри непременно добавят и включатся на полные обороты.



Нечто подобное мы видели год назад в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» выглядел лучше «Ювентуса» 150-160 минут из 180: создавал моменты, нагружал Буффона, забивал. И два раза выпал из игры. Ненадолго, на 8-10 минут. Этого хватило, чтобы получить четыре мяча и покинуть турнир, несмотря на симпатичный футбол.



Туринцы крайне редко допускают недооценку соперника, ожидать от них вальяжности «Реала» точно не стоит. Они пожертвовали минувшим туром (конкуренция — вернее, её отсутствие — в Серии А это позволяет), выпустили даже не полуторный, а резервный состав. И проиграли скромнейшему СПАЛу.



Скудетто пришлось отложить, зато лидеры точно подойдут ко встрече с «Аяксом» отдохнувшими. Сравните такой подход с методом Серхио Рамоса, решившего обнулиться и не играть в Мадриде. П1 за 1.70 и П1 с форой "-1" за 2.24 выглядят здорово. «Юве» проходил дальше в 12 из 14 случаев, когда начинал двухматчевое противостояние в турнирах УЕФА с ничьей на выезде.



Также стоит подумать про П1 в первом тайме за 2.18. «Ювентус» великолепен на своём поле, а его лидеры имели на подготовку неделю. «Аякс» не может жертвовать чемпионатом из-за силы ПСВ, 13-го числа он близким к оптимальному составом разгромил стоящий навылет «Эксельсиор» (6:2). Не бог весть какая, но всё же нагрузка. Вариант попроще — «хозяева забьют в первом тайме» за вполне нестыдные 1.73.



Главный плюс положения голландцев — пропущенный мяч никак не повлияет на их задачу. Гостям в любом случае нужно забивать — и при 0:0, и при 0:1. Потому ждём от них смелого и активного футбола с обилием подходов и ударов. «Обе забьют» за 1.83 изучить следует.



Но нам больше нравится вариант с верхом на угловые гостей. «Аякс» явно не будет закрываться и станет искать счастье у чужих ворот — при нулевом счёте забивать нужно именно ему. П2 по угловым с форой "+2,5" за 1.81 — вполне любопытное предложение.

Ставки на матч «Ювентус» — «Аякс»

Туринцы крайне редко допускают недооценку соперника, ожидать от них вальяжности «Реала» точно не стоит. Они пожертвовали минувшим туром, выпустили резервный состав и проиграли скромнейшему СПАЛу, но вся основа точно подойдёт ко встрече свежей. Проверим П1 с форой "-1" за 2.24.



Ставка №1: победа «Ювентуса» с форой "-1" за 2.24.



Ставка №2: «Ювентус» забьёт в первом тайме за 1.73.



Ставка №3: победа «Аякса» по угловым с форой "+2,5" за 1.81.

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