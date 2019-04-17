«Милуоки» — «Детройт». Прогноз: «Бакс» уничтожат «Пистонс» за 24 минуты

«Рэпторс» проделали работу над ошибками и попросту смяли «Мэджик» во втором матче серии. Целая группа баскетболистов канадцев атаковала с сумасшедшим процентом, и Ибака, чей тотал больше 10,5 очка мы проверяли, оказался одним из счастливчиков. Серж попал 4 из 8 в поле, реализовал все 4 штрафных и набрал 13 баллов.



Не без доли везения прошла ставка на победу «Торонто» по точным дальним попаданиям с форой «-1». Основной акцент хозяева сделали на броски со средней и ближней дистанции, из-за чего «Рэпторс» и «Мэджик» произвели практически одинаковое количество попыток с периметра. Однако у гостей сильно просел процент, канадцы и здесь оказались сильнее со счётом 11-9.



Единственным разочарованием стало выступление Грина. От атакующего защитника «Торонто» мы ожидали не менее 11 очков, но Дэнни решил сменить Лоури на посту стартера «Рэпторс» с нулём баллов в графе результативности. Интересно, кто следующий.

«Торонто» — «Орландо». Прогноз: «Рэпторс» перекроют дугу «Торонто» забросит больше трёшек, Ибака и Грин наберут от 11 очков — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 24 480 фишек.



Заход дня: dacascos взял победу «Рэпторс» с форой «-20,5» за 6



18 апреля на паркете «Файсерв-форум» состоится второй матч в серии между «Милуоки» и «Детройтом». В первом поединке отсутствовал Блэйк Гриффин, и «Бакс», ведомые Яннисом, разнесли противника в пух и прах. Перед ближайшим поединком букмекеры склоняются к повторению результата и выставляют на чистую победу «Пистонс» с учётом овертайма коэффициент 11.75.

Прогноз матча «Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» (18.04.2019)

Если называть вещи своими именами, то «Детройт» без Гриффина – это команда, претендующая на уровень нынешних «Кавальерс» и «Никс». Блэйк делал всё возможное, чтобы затащить «Пистонс» в плей-офф и добился своего, вот только здоровье мощного форварда в очередной раз не выдержало.



В первом матче серии «Бакс» без проблем разорвали коллектив Дуэйна Кейси, и потенциальное нахождение Гриффина на площадке ничего бы не поменяло. После встречи пошли слухи о том, что 23-й номер «Детройта», скорее всего, пропустит всё противостояние с «Милуоки», однако сам Блэйк договорился с медицинским персоналом о дополнительных тестах. Решение о выходе на паркет будет принято непосредственно перед матчем.

Если Гриффин появится на площадке, то сразу же об этом пожалеет. «Бакс» носятся в сумасшедшем темпе, внимательно выполняют установку своего тренера и голодны до побед. На наш взгляд, в предстоящем матче повторится сценарий первого поединка. У Дуэйна Кейси попросту нет ресурсов для достойного сопротивления машине Буденхольцера.



Даже в регулярном чемпионате, где «Милуоки» порой действовал не на максимуме возможностей, «Детройт» уступил во всех четырёх сражениях. Индивидуальный тотал «Бакс» в первой половине больше 59 очков за 1.87 и победа коллектива Майка Буденхольцера на том же отрезке с форой «-9» за 1.93 выглядят привлекательно.



В регулярке на своей площадке Яннис и компания выиграли у «Пистонс» первые половины со счётом 56-45 и 68-52. В недавнем поединке в плей-офф «Бакс» и вовсе отправили оппонента в нокаут, выдав к большому перерыву 70-43. «Детройту» практически не за что зацепиться, поэтому шансы гостей находятся лишь в теоретической плоскости.



Лопес не отдаст свой щит Драммонду, Яннис при необходимости окажет фантастическое давление на Гриффина, а по части снайперов у «Милуоки» огромный перевес. Индивидуальное мастерство у баскетболистов «Бакс» выше, нежели у их визави. К тому же всё это умножается на прекрасную систему Буденхольцера, раскрывающую лучшие стороны своих подопечных.



Чуть больше возможностей у «Пистонс» появится в затяжном тягучем баскетболе, что прекрасно осознают хозяева. «Бакс» постараются до максимума разогнать темп матча и бить во все слабые точки противника. Травмы Брогдона, Дивинченцо, Газоля и Снелла здесь не сыграют никакой роли. Если твой самый результативный исполнитель Люк Кеннард, то в плей-офф такой команде делать нечего.



Одна из букмекерских контор неожиданно задрала планку тотала Янниса до 29,5 очка, чем мы обязательно воспользуемся и проверим низ. Сомнений в греческом монстре у нас нет. Главный кандидат на приз MVP при желании способен пробить и «полтинник», вот только в предстоящем поединке к этому нет никаких предпосылок.



Оборона «Пистонс» позволяет «Бакс» вовлекать в игру множество снайперов и беречь силы лидера коллектива. Адетокунбо незачем набивать шикарную статистику, ведь Яннис больше нацелен на командный успех. С точки зрения долгосрочных перспектив «Милуоки» выгоднее, чтобы снайперы поймали кураж в плей-офф и почувствовали свою значимость.



На наш взгляд, тридцатка Адетокунбо менее вероятна, чем трипл-дабл. Пожалуй, «Милуоки» за долго до финальной сирены решит все вопросы о победителе и посадит Янниса отдыхать, как это было в первой встрече. Геройства грека могут оказаться полезными для «Бакс» уже в паре гостевых сражений.

Ставки на матч «Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс»

Если Гриффин всё же выйдет на паркет во второй встрече с «Бакс», то наверняка станет обузой для «Пистонс» из-за проблем со здоровьем. Без Блэйка шансы «Детройта» на успех сопоставимы с вероятностью получения Беном Симмонсом приза лучшему новичку сезона.



За 1.93 мы возьмём победу «Бакс» в первой половине с форой «-9» и за 1.87 индивидуальный тотал «Милуоки» больше 59 очков на том же отрезке. Буденхольцер постарается надавить на все слабые места «Пистонс», а для этого хозяева включат максимальный темп и порвут в клочья оборону Дуэйна Кейси.

За букмекерский ошибки надо наказывать, и именно это мы постараемся сделать. Тотал Янниса меньше 29,5 очка доступен за шикарные 1.99, и данная ставка обязательна к рассмотрению. Адетокунбо не перетягивает одеяло у себя, когда идёт у остальных, поэтому грек больше сосредоточится на защите и помощи партнёрам.



Выбор №1: победа «Бакс» в первой половине с форой «-9» за 1.93

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 465 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Янниса Адетокунбо меньше 29,5 очка за 1.99

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 495 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал «Бакс» в первой половине больше 59 очков за 1.87

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 435 фишек)



Долгосрочный выбор №1: тотал матчей в серии «Сиксерс» — «Нетс» больше 5,5 за 1.96

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 960 фишек)



Долгосрочный выбор №2: победа «Рэпторс» в серии с форой «-1,5» по матчам за 1.83

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 22 980 фишек.



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.