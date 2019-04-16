«Торонто» — «Орландо». Прогноз: «Рэпторс» перекроют дугу

«Филадельфия» сделала работу над ошибками и показательно уничтожила «Бруклин». К сожалению, в нападении всё для «Сиксерс» складывалось настолько успешно, что Батлеру не пришлось тянуть одеяло на себя. Тотал Джимми больше 21 очка не сыграл.



«Нетс» с запасом пробили двадцатку в каждой четверти, но оборона Кенни Аткинсона напрочь провалила поединок. Спустя три двенадцатиминутки у «Филадельфии» было 15 подборов в нападении, а у «Бруклина» в защите лишь 11. «Сиксерс» и так атаковали с сумасшедшим процентом, но в случае промахов сразу же добавляли мяч в корзину, что привело к 145 баллам. О ставке на тотал хозяев меньше 118,5 очка вспоминать не слишком приятно.

«Филадельфия» — «Бруклин». Прогноз: тащить «Сиксерс» придётся Батлеру Батлер наберёт от 21 очка, «Бруклин» в каждой четверти пробьёт «двадцатку» — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 25 140 фишек.



Заход дня: egorr поставил на победу «Клипперс» в заключительной четверти за 2.42

17 апреля на паркете «Скотиабанк-Арены» «Торонто» постарается реабилитироваться за провал в первом матче серии с «Орландо». Букмекеры абсолютно убеждены в победе канадцев и совсем не верят в «Мэджик». Коэффициент на победу подопечных Стива Клиффорда с учётом овертайма составляет 5.4.

Прогноз матча «Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» (17.04.2019)

В предстоящем поединке «Орландо» не сможет рассчитывать на Мозгова, Фульца и Бамбу, а Картер-Уильямс, получивший по лицу, должен принять участие в матче. У «Торонто» встречу пропустит Ануноби, а Маккоу под вопросом. Основные действующие силы у обоих коллективов в строю.



Поражение в первой игре серии должно стать настоящей оплеухой, оказывающей благоприятный эффект на «Рэпторс». Пока многие специалисты рассуждали о тактических раскладах в полуфиналах конференции, канадцы в своих худших традициях опозорились на родном паркете.



Разумеется, списать всё на какой-то один фактор сложно. Во-первых, Ник Нерс дебютировал в плей-офф и не придумал ничего лучшего, чем постоянные изоляции Кавая и Сиакама. Сами «Мэджик» провели один из лучших матчей за последние несколько лет. К тому же во множестве эпизодов гости выглядели более сконцентрированными.



Повторение подобного маловероятно, «Рэпторс» обязательно проведут работу над ошибками. В первом матче хозяева реализовали 12 из 36 с периметра (что в целом неплохо), а баскетболисты «Орландо» отправили в цель 14 из 29 трёхочковых. Для напряжённого низового матча с плотной и активной обороной показатель парней Стива Клиффорда выглядит запредельным.



За 1.85 доступен вариант с победой «Торонто» по трёхочковым с форой «-1». Неужели Гордон (32,1% за карьеру) снова попадёт 2 из 2 с периметра, Картер-Уильямс (25,1%) отправит в цель 2 из 3 из-за дуги, а Огастин (38,1%) отгрузит 4 из 5 с дальней дистанции? Точность «Мэджик» должна стать хуже, а сами «Рэпторс» обязаны добавить в обороне.



Ник Нерс начудил с ротацией. На паркете порой возникали ситуации, когда один-два баскетболиста гостей имели явное превосходство в росте. В итоге коллектив Стива Клиффорда действовал удачнее на подборах. «Торонто» придётся снизить игровое время мягкого и не слишком прыгучего Газоля, чтобы Ибака лучше справлялся с работой на щитах.



Серж способен неплохо проявить себя и в атаке, поэтому за 1.83 возьмём тотал очков испанского великана больше 10,5. В среднем по сезону Ибака набирает 15 баллов за матч, поэтому мы надеемся на возвращение к привычным показателям. «Рэпторс» наверняка постараются нагрузить фолами лидеров «Мэджик», а для этого необходимо действовать агрессивнее.



Тотал больше 10,5 очка Грина обязателен для проверки. Пока Лоури выбрасывает кирпичи, Дэнни остаётся главным снайпером в составе канадцев. 14-й номер «Рэпторс» даёт не только качественную защиту, но и служит устрашающим элементом для растягивания чужой обороны. Если Кавай и Сиакам начнут лучше смотреть по сторонам, то атакующий защитник «Торонто» получит дополнительные броски, а с реализацией у него полный порядок.



Настала пора и для очередной долгосрочной ставки. За 1.83 мы возьмём победу канадцев в серии с форой «-1,5» по матчам. Вполне вероятно, что в данном противостоянии «Мэджик» уже выдали свой лучший поединок, а «Рэпторс» — худший. Стив Клиффорд хорош, но разница в классе исполнителей слишком велика.



«Торонто» сможет вытаскивать матчи на одном лишь настрое и классе лидеров, а если Ник Нерс наладит хотя бы подстраховку или командное нападение, то каждая следующая игра останется за «Рэпторс». Максимум «Орландо» — зацепить один из спаренных домашних матчей.

Ставки на матч «Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик»

«Мэджик» выдали умопомрачительные для напряжённого матча 14 из 29 с периметра. На наш взгляд, точность «Орландо» при бросках из-за дуги станет хуже, поэтому за 1.85 мы проверим викторию «Рэпторс» по трёшкам с форой «-1». У канадцев есть внутренние резервы, а коллектив Стива Клиффорда уже выдал свой максимум.



За 1.83 поверим в 11 или более очков от каждого в паре Грин – Ибака. Дэнни проведёт на паркете много времени, так как он остаётся главным дальнобойщиком и нужен «Торонто» для растягивания обороны. Роль Сержа должна увеличиться из-за необходимости «Рэпторс» в атлетичном великане.

Скорее всего, «Мэджик» уже не смогут чем-то удивить «Рэпторс» и максимум зацепят лишь ещё одну встречу по итогам противостояния. Победа «Торонто» в серии с форой «-1,5» по матчам идёт за приличные 1.83 Дома канадцы обязательно возьмут верх, а потом коэффициент просядет, поэтому ставим, пока выгодно.



Выбор №1: индивидуальный тотал Сержа Ибаки больше 10,5 очка за 1.83



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Дэнни Грина больше 10,5 очка за 1.83



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)



Выбор №3: победа «Рэпторс» по трёхочковым с форой «-1» за 1.85



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 365 фишек)



Долгосрочный выбор №1: тотал матчей в серии «Сиксерс» — «Нетс» больше 5,5 за 1.96



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 960 фишек)



Долгосрочный выбор №2: победа «Рэпторс» в серии с форой «-1,5» по матчам за 1.83



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2500 фишек. В банке осталось 22 640 фишек.



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.