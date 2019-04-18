«Сан-Антонио» — «Денвер». Прогноз: «Спёрс» захватят лидерство в серии

По прекрасному совпадению «Пистонс» выдали лучший отрезок в матче тогда, когда «Бакс» играли в чуть ли не худший баскетбол в сезоне, и всё это случилось в важной для нас второй четверти. Ставки на викторию «Милуоки» в первой половине с форой «-9» и тотал хозяев больше 58 на указанном промежутке с треском провались.

38-27 после стартовой 12-минутки оказалось недостаточным для «Милуоки». Яннис, Хилл, Миддлтон, Бледсо и Стерлинг Браун мазали простейшие мячи из-под кольца, хозяева реализовали лишь 6 штрафных из 11 в первой половине и добавили 7 потерь во второй четверти.

Разумеется, в дальнейшем «Бакс» уничтожили оппонента и стали действовать на привычном уровне, но по какой причине вся команда провалилась во второй четверти, откровенно говоря, непонятно. Плюс стал только низ Янниса. Грек не особо усердствовал и набрал лишь 26 очков.

«Милуоки» — «Детройт». Прогноз: «Бакс» уничтожат «Пистонс» за 24 минуты «Милуоки» возьмёт первую половину с форой «-9», Яннис не пробьёт тридцатку — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 23 975 фишек.

Заход дня: dacascos выбрал викторию «Бакс» с форой «-14,5» при тотале больше 215,5 очка и тотал меньше 208,5 балла в матче «Селтикс» — «Пэйсерс» с общим коэффициентом 7.29.

20 апреля на паркете «Эйти-энд-Ти-центра» «Сан-Антонио» сразится с «Денвером» в третьем матче серии. В двух предыдущих поединках в рамках плей-офф НБА команды обменялись победами. В битве в Техасе букмекеры отдают небольшое предпочтение «Спёрс», но фаворитом всего противостояния продолжают считать «Наггетс».

Прогноз матча «Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс» (19.04.2019)

Попович абсолютно заслуженно считается лучшим из как минимум действующих тренеров в НБА, но поражение «Спёрс» во втором матче серии стало следствием бездействия Грега на определённом этапе встречи. Молодые баскетболисты «Наггетс» долго не могли найти нужный ритм, но в третьей четверти у «Денвера» полетело, а гости медлили с тайм-аутом.

Поддержка фанатов в Колорадо придала фантастический заряд уверенности Маррею с партнёрами, после чего коллектив Майка Мэлоуна своё уже не упустил. Способны ли «Наггетс» повторить подвиг на выезде? Букмекеры считают, что есть все предпосылки для упорного матча.

Ситуация с травмированными очевидная. «Сан-Антонио» весь сезон выступает без Деджанте Мюррея, а за «Денвер» все ещё далёк от дебюта Майкл Портер. На наш взгляд, опытный тренерский штаб «Спёрс» сделает соответствующие выводы, и техасцы снова поведут в серии.

За 1.86 мы проверим победу «Сан-Антонио» с классической форой «-3». Последний раз «Денвер» взял верх в гостях у коллектива Поповича 5 марта 2012 года. После этого «Спёрс» тринадцать раз подряд разбирались с «Наггетс», и продолжении тенденции более чем вероятно.

По итогам регулярного чемпионата «Сан-Антонио» и «Денвер» стоит отнести к типично домашним командам. У «Спёрс» в родных стенах баланс 32-9, а у «Наггетс» на выезде 20-21. Начиная с середины декабря Йокич и компания провели 16 гостевых поединков с соперниками, попавшими в плей-офф, и одержали всего лишь 2 победы.

В прошлом матче серии «Спёрс» выдали ужасные 5 из 18 с периметра, но в регулярке коллектив Поповича был лучшим по точности дальних бросков, поэтому вполне логично ожидать прогресса в действиях снайперов. «Денвер» же попал приличные 10 из 24, что явно выше средней нормы для «Наггетс».

Поддержка трибун очень важна для молодых и неопытных парней Майка Мэлоуна. На выезде «Денвер» лишён этого козыря, что сведёт к минимуму количество рывков гостей. «Сан-Антонио» на своём паркете наоборот чувствует себя уверенно и демонстрирует лучший баскетбол как раз против грандов.

Дома у «Спёрс» семь викторий подряд над командами, которые сейчас выступают в плей-офф. В отличии от своего оппонента игроки «Сан-Антонио» не испытывают робости перед грозными противниками и любят выгрызать победы за счёт фантастической защиты. Индивидуальный тотал «Наггетс» меньше 103,5 очка за 1.9 нас полностью устраивает.

В обеих встречах на площадке техасцев в нынешнем регулярном чемпионат «Денвер» набирал по 103 балла, но в плей-офф темп традиционно снижается. Если в среднем по сезону «Спёрс» и «Наггетс» играли по 98-99 владений за матч, то в двух кубковых баталий в данном показателе зафиксировано 97,5 и 93,5 пункта.

В классическом тягучем баскетболе «Сан-Антонио» перекроет воздух Йокичу и снайперам «Денвера», а без поддержки зрителей Маррей и компания не смогут попадать с сумасшедшим процентом после сольных проходов. Если парни Майка Мэлоуна даже дома пробили «сотню» лишь в одном из двух матчей, то сделать это в гостях будет не легче.

В личной статистике бросился в глаза дикий коэффициент 2.4 на тотал подборов Форбса больше 3,5. В регулярном чемпионате разыгрывающий «Спёрс» не демонстрировал выдающихся результатов в борьбе на щитах, но в двух матчах нынешнего плей-офф взял 4 и 5 отскоков.

Всё дело в возможностях «Денвера». У «Наггетс» даже малыши обладают приличными габаритами, из-за чего команда Майка Мэлоуна в регулярке продемонстрировала лучший процент по подборам на чужом щите. Естественно, в «Сан-Антонио» всё это прекрасно понимают, поэтому тому же Форбсу приходится помогать своим великанам в борьбе за отскоки.

Если говорить об исходе всей серии, то не совсем понятно почему «Денвер» идёт фаворитом. Итоговый успех «Сан-Антонио» за 2.32 похож на подарок. «Спёрс» достаточно побеждать на своём паркете, что при наличии звёздных Олдриджа и Дерозана, а также опытной скамейки из Миллза, Гэя и Белинелли вполне реально. Шансов у коллектива Поповича уж точно не меньше, чем у «Наггетс».

Ставки на матч «Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс»

«Сан-Антонио» 13 раз подряд дома побеждает «Денвер» и собирается продолжить данную тенденцию. «Спёрс» на своём паркете уверенно смотрятся с соперниками уровня плей-офф, а «Денвер» на выезде практически всегда уступает грандам. Виктория хозяев с форой «-3» за 1.86 и тотал «Наггетс» меньше 103,5 очка выглядят прекрасно.

Из-за высокого коэффициента 2.40 также проверим тотал подборов Форбса больше 3,5. Брин взял 4 и 5 отскоков в двух предыдущих матчах, так как Попович заставляет малышей помогать великанам при борьбе на своём щите.

За солидные 2.32 возьмём итоговую победу «Сан-Антонио» в серии. «Спёрс» достаточно побеждать на своём паркете, а нынешние «Наггетс» не похожи на коллектив, готовый вырвать викторию в гостях. «Денверу» нужна поддержка фанатов, но теперь преимуществом площадки обладает команда Поповича.

Выбор №1: победа «Спёрс» с форой «-3» за 1.86

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 430 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал «Наггетс» меньше 103,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Брина Форбса больше 3,5 подбора за 2.4

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 700 фишек)

Долгосрочный выбор №1: тотал матчей в серии «Сиксерс» — «Нетс» больше 5,5 за 1.96

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 960 фишек)

Долгосрочный выбор №2: победа «Рэпторс» в серии с форой «-1,5» по матчам за 1.83

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 830 фишек)

Долгосрочный выбор №3: победа «Спёрс» в серии за 2.32

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1320 фишек)

Итого: сделано 4 ставки на сумму 2500 фишек. В банке осталось 21 475 фишек.

Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.