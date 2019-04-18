«Чивитанова» — «Трентино». Прогноз: хозяева будут рвать и метать

19 апреля пройдет второй матч полуфинальной серии чемпионата Италии по волейболу «Чивитанова» — «Трентино». Дома «Чивитанове» будет куда проще, сейчас расскажу, почему.

Прогноз матча «Чивитанова» — «Трентино» (19.04.2019)

И вновь приходится говорить о триллере, который команды устроили в первом матче. «Трентино» дома был очень близок к победе, но чуть больше повезло гостям. Серию играют до трёх побед, поэтому для гостей это пока ещё не «матч смерти», но ситуация такова, что преимущество площадки они уже отдали.

«Чивитанова» в первой игре сместила акцент в сторону диагонального. И, можно, сказать, что Цветан Соколов справился. 36 очков при 54% в атаке – результат хороший. В порядке и Османи Хуанторена, атаковал он не так часто, но здорово, а вот у Йоандри Леала потенциал куда выше.



Прием «Чивитанова» показала пристойный, но в «Трентино» были готовы к угрозе соперника в центре сетки. Симон забил 7 из 13, не бог весть что, но все же. А вот Честер и Диамантини в атаке были совсем незаметны. На двоих 2 из 6 мячей добили до пола.



Примерно то же можно сказать и об игре «Трентино». Разве что распределил атаки Симоне Джанелли чуть более ровно между тремя нападающими, но выделялся только Урош Ковачевич. Техничный левша показал 60% в атаке (21 из 35 мячей). Расселл и Веттори были слабоваты. В центре Лисинац 50% набрал, но для центра это маловато. Канделларо и вовсе очень слабый матч провел.



Вывод: на своей площадке «Трентино» удалось выдать равный матч, но для победы этого не хватило.



Что будет во второй встрече? Мы вправе ожидать лучшего от «Чивитановы» на подаче и приёме. Первое затруднит игру Джанелли, второе позволит лучше и качественнее заигрывать первый темп. Что до схемы игры, то, думаю, чуть ровнее будет распределение мячей. Хотя Соколов доказал, что может тянуть этот воз.



Я не думаю, что «Трентино» удастся победить на чужой площадке. Поражение дома – удар для команды, а в «Чивитанове» собраны матерые волки, которые почуяли запах крови. Думаю, что для ставок хорошо подойдет вариант с победой «Чивитановы» без тай-брейка, то есть с форой по сетам (-1,5) за 1.85.



Перспективно смотрится и фора по очкам (-7,5). Да, она более рисковая: в первой игре мы видели, как «Трентино» удавались камбэки (к примеру, с 12:19 до 23:23 во втором сете). Но опять же, всё это было на своей площадке.



В тоталы в этой игре лезть не рекомендую. Я за «Чивитанову», но на один сет гости могут наиграть. Поэтому здесь может быть как ТМ 160.5 очка, так и ТБ 182.5.

Ставки на матч «Чивитанова» — «Трентино»

«Чивитанова» в моем понимании – явный фаворит матча. Не ручаюсь, что победа будет в трех сетах, но думаю, что до тай-брейка «Трентино» дотащить эту встречу будет крайне сложно. Поэтому вижу очень неплохой вариант с форой по сетам (-1,5) для хозяев за 1.85.



Как альтернативу можно рассмотреть победу «Чивитановы» в 1-м сете и в матче за 1.80, но мне больше нравится фора по очкам (-7.5). Все-таки играть дома команде Фердинандо Де Джорджи куда проще.



Ставка №1: победа «Чивитановы» с форой по сетам (-1,5) за 1.85.



Ставка №2: победа «Чивитановы» с форой по очкам (-7,5) за 1.95.

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