Суперэкспресс на РПЛ, Примеру и АПЛ: играем коэффициент 10.2

19 апреля на «Мендисорросе» в рамках 33-го тура Примеры «Алавес» сразится с «Вальядолидом». Сутками позже всё ещё на «Арене Химки» «Динамо» проведёт очередной матч в РПЛ против самарских «Крыльев Советов». На следующий день «Ливерпуль» на стадионе «Кардифф Сити» сразится с одноимённым клубом в погоне за золотом АПЛ. В британском поединке фаворит для букмекеров очевиден. Победа коллектива Юргена Клоппа оценена коэффициентом 1.23.

Прогноз матча «Алавес» — «Вальядолид» (19.04.2019)

«Алавес» и «Вальядолид» синхронно заваливают решающую часть сезона. Бело-фиолетовые набрали лишь два очка за последние четыре поединка. Если учесть календарь оставшихся матчей, то команда Серхио Гонсалеса имеет все шансы оказаться за бортом высшего дивизиона испанского первенства.



Баскскому коллективу из Витории ничего не угрожает, но ещё совсем недавно «Алавес» всерьёз претендовал на место в Лиге чемпионов, а теперь вылетел даже из еврокубковой зоны. Виной происходящему всё тот же отрезок в четыре матча. Только на данном интервале парни Фернандеса Абелардо выступили ещё хуже своего ближайшего соперника и набрали лишь одно очко.

Если «Алавес» не одолеет столь слабого противника на родном стадионе, то о еврокубках на следующий сезон можно будет забыть. В целом, неплохо выглядит ставка с чистой победой хозяев за 2.22, но мы предпочтём не менее надёжный вариант и возьмём индивидуальный тотал коллектива Фернандеса Абелардо больше 1 за 1.63.



В личных встречах «Алавес» поражает ворота бело-фиолетовых уже на протяжение четырёх встреч подряд, однако это ещё не самое главное. За последние 20 матчей в Примере «Вальядолид» сыграл на ноль лишь в одном поединке. То есть, команде Серхио Гонсалеса забивают практически все клубы высшего дивизиона Испании.



С такой статистикой гости с огромной вероятностью получат как минимум одну пробоину, что уже гарантирует нам возврат. Для прибыли необходим второй мяч, и здесь следует отметить великолепную работу «Алавеса» на контратаках. В четырёх последних победных для себя поединках коллектив Фернандеса Абелардо поражал ворота противников не меньше двух раз.

Прогноз матча «Динамо» — «Крылья Советов» (20.04.2019)

«Динамо» демонстрирует вполне приличный футбол для середняка РПЛ, вот только результаты бело-голубых радуют лишь их конкурентов. За последние пять матчей команда Дмитрия Хохлова набрала два очка. Хуже на указанном отрезке выступил только махачкалинский «Анжи». С другой стороны, ничья с «Краснадаром» может послужить приятным импульсом для Шунина и компании.



«Крылья Советов» при Божевиче не страдают любимым для многих клубов РПЛ синдромом ничьих. За 14 проведённых матчей при Графе во внутреннем первенстве самарцы лишь дважды делили очки с противниками, а в остальных случаях руководствовались девизом «всё или ничего».



Черногорский наставник заступил на пост в Самаре в 10-м туре, когда «Крылья Советов» как раз дома принимали «Динамо», и тогда самарцы добились победы с минимальным счётом. На наш взгляд, ожидать нескольких забитых мячей не стоит и в предстоящей встрече, поэтому за 1.84 мы проверим тотал меньше 2.



Бело-голубые качественно комбинируют, умело доставляют мяч в переднюю линию, без особых проблем подходят к воротам, но в завершающей стадии коллективу Дмитрия Хохлова слишком часто не хватает выдумки и мастерства. Из-за этого форвардам «Динамо» приходится совершать удары из не самых выгодных позиций, что привело лишь к трём голам за пять последних матчей.



Миодраг Божович впечатлил результативностью в первых встречах после возобновления РПЛ, но затем игра в нападении у самарцев развалилась. За четыре недавних поединка футболисты «Крыльев Советов» смогли отличиться лишь два раза. Граф тасует нападающих, но забивного найти так и не может. Уровень исполнительского мастерства оказывается недостаточно высоким для выжимания максимума из минимального количества моментов.



Скорее всего, нас ожидает типичный для РПЛ матч, состоящий из множества единоборств и проходящий в низком темпе. Если соперники не станут привозить голы сами, то результативные действия могут случиться только при стандартах или редких контратаках. Сообразить три мяча по такой встрече затруднительно.

Прогноз матча «Кардифф Сити» – «Ливерпуль» (21.04.2019)

«Ливерпуль» легко и уверенно разобрался в обоих матчах с «Порту» и прошёл в полуфинал Лиги чемпионов, где сразится с «Барселоной». Во внутреннем первенстве у красных всё чрезвычайно напряжённо. Салаху и компании категорически нельзя терять очки и необходимо надеяться на осечку со стороны «Манчестер Сити».



График оставшихся поединков в АПЛ у коллектива Юргена Клоппа относительно лёгкий. С другой стороны, «Кардифф Сити» в понедельник одолел «Брайтон» и теперь с воодушевлением продолжает борьбу за сохранение прописки в высшем английском дивизионе.



На родном стадионе валлийский клуб обязательно даст бой, и мы ожидаем по-хорошему сумасшедший поединок. Дело в том, что стратегически хозяев не устраивает даже ничейный исход, поэтому парням Нила Уорнока также придётся атаковать и лезть вперёд. Для «Ливерпуля» подобный сценарий идеален.



В предстоящем поединке есть шикарное предложение на тотал больше 3,5, притом что обе команды забьют. Указанный вариант оценён коэффициентом 3.4. Если с «Челси» красные сумели собраться и отыграть на ноль, то до этого ворота Алисона поразили «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Фулхэм» и дважды «Бёрнли». С обороной у «Ливерпуля» дела не всегда идут должным образом, следовательно, гостям логичнее создать необходимый перевес, используя фантастические возможности в нападении.



В нынешнем сезоне АПЛ «Кардифф Сити» — самая пропускающая команда в домашних матчах. Если в среднем парни Нила Уорнока позволяют противникам отличиться дважды, то сколько тогда забьёт «Ливерпуль»? Подсказка кроется в личных встречах. Вот счёт трёх последних: 3:1, 6:3 и 4:1. Естественно, всё в пользу красных. Продолжение тенденции вполне вероятно.

Суперэкспресс на матчи «Алавес» — «Вальядолид», «Динамо» — «Крылья Советов», «Кардифф Сити» – «Ливерпуль»

В четырёх последних матчах с «Вальядолидом» «Алавес» забивает не менее одного мяча. В Примере бело-фиолетовые не пропустили лишь однажды с 13-го по 32-й тур. Индивидуальный тотал коллектива Фернандеса Абелардо больше 1 за 1.63 выглядит надёжным вариант для увеличения коэффициента экспресса.

«Крылья Советов» резво стартовали по весне, но затем отличились лишь пару раз за четыре недавних сражения. У «Динамо» на счету есть два мяча за последние пять матчей. За 1.84 напрашивается тотал меньше 2. При отсутствии привозов командам не хватит мастерства в созидании для организации верхового поединка.



3-1, 6-3 и 4-1 – так «Ливерпуль» в трёх последних матчах обыгрывал «Кардифф Сити». Тотал больше 3,5 при условии, что обе команды забьют идёт за 3.4, и здесь мы пойдем на осознанный риск. До сухой победы над «Челси» красные пропустили в АПЛ от «Тоттенхэма», «Саутгемптона», «Фулхэма» и «Бёрнли». Коллектив Нила Уорнока в домашних матчах АПЛ обладает абсолютно худшей обороной, поэтому ждём яркое зрелище.



Ставка №1: индивидуальный тотал «Алавеса» больше 1 за 1.63



Ставка №2: тотал меньше 2 в матче «Динамо» — «Крылья Советов» за 1.84



Ставка №3: обе забьют и тотал больше 3,5 в поединке «Кардифф Сити» — «Ливерпуль» за 3.4



Общий коэффициент суперэкспресса 10.2



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