«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм».

Ставка: ТБ 1.5 в обоих таймах за 2.88.

«Эта та игра, в которой нет смысла заниматься глубоким анализом. Обе команды непредсказуемы и обе доигрывают сезон, просто получая удовольствие.

Если отбросить матч против «Манчестер Сити» в Кубке Англии, в котором «Челси» выглядел дисциплинированно, то в последних матчах с участием синих забивалось не менее 4 голов. Когда у Кола Палмера все получается, а в последнее время именно так и происходит, то много моментов создается синими. В игре без мяча традиционно «Челси» многое позволяет сопернику и часто пропускает.

«Тоттенхэму» под конец сезона уже не хватает сил, так как достаточно энергозатратный футбол демонстрирует команда. Вряд ли «Тоттенхэм» продемонстрирует свой лучший футбол в текущем сезоне. Еще идет борьба за место в Лиге чемпионов с «Астон Виллой», но чего-то «шпорам» постоянно не хватает. В трех последних матчах с участием «шпор» забито 13 голов.

Судя по всему, эти тенденции продолжатся и в очном противостоянии. Я бы не искал здесь победителя, но «Челси» выглядит предпочтительней, взял бы лучше ставку на голы. Начиная с первого тайма, стоит ждать много голов, поэтому берем ТБ (1,5) в обоих таймах», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».