«Марсель» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на полуфинальный матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Марсель» — «Аталанта».

Ставка: ничья за 3.45.

«Марсель» и «Аталанта» встретятся в полуфинале Лиги Европы. Очень интересная пара, но учитывая их последние матчи, а также то, что это только первая игра, не уверен, что мы тут обязательно увидим победителя.

«Аталанта» совершила «подвиг» в четвертьфинале Лиги Европы. Клуб сумел выбить из турнира «Ливерпуль», который многие считали фаворитом. Все-таки тяжелый график и травмы не пожалели «красных». Бергамаски выглядели свежее и активнее подопечных Клоппа. В принципе, уже после их первого матча (3:0) уже все было ясно.

А вот «Марсель» в ¼ ЛЕ бился с другой сильной командой, имеющей опыт участия в еврокубках – «Бенфикой». И в их паре все было не так очевидно. В первом матче французы уступили 1:2, но во втором в основное время выиграли 1:0. В итоге, противостояние дошло до серии 11-метровых, где победителем вышел «Марсель».

Обе команды, несмотря на успех в прошлом раунде ЛЕ, неоднозначные последние матчи проводили в своих чемпионатах. «Аталанта» с большим трудом дома смогла одолеть «Эмполи» (2:0) и «Фиорентину» (4:1). Вторая игра была в рамках Кубка Италии – клуб вышел в финал. «Марсель» же пару раз потерял очки в Лиге 1 – 2:2 с «Тулузой» и 2:2 с «Ниццей».

Пока не вижу фаворита в их паре. У них были разные соперники в четвертьфинале, разные игры в домашних лигах. Думаю, сейчас много рисковать никто не станет. Они друг с другом будут осторожны, может, по одному мячу забьют», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».