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«ПСЖ» — «Монако», 21 апреля 2019, прогноз на матч Лиги 1

«ПСЖ» — «Монако», 21 апреля 2019
Владимир Прокофьев
Фото: Xavier Laine/Getty Images
«ПСЖ» — «Монако». Прогноз: Паредес станет чемпионом на глазах у Головина
«ПСЖ» побеждает «Монако» в восьми матчах подряд при трёх или более забитых мячах.
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21 апреля на прекрасном «Парк де Пренс» «ПСЖ» (возможно, в “золотом” для себя матче) встретится с «Монако» в 33 туре Лиги 1. Монегаски проваливают сезон, поэтому предпочтения букмекеров понятны и предсказуемы. Чистая победа парижан доступна за 1.44.

Прогноз матча «ПСЖ» — «Монако» (21.04.2019)

Франция - Лига 1. 33-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Монако
Монако

Вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов привёл к эмоциональному опустошению французского гранда. В Лиге 1 всё давно понятно, а внутренние трофеи парижан уже не интересуют и не будоражат. Томас Тухель столкнулся с чередой травм, потерей мотивации множества футболистов и откровенной безответственностью, что привело к трём матчам подряд с потерей очков.

У «Монако» такая же серия без побед, а положение в турнирной таблице катастрофическое. Коллектив Леонарду Жардима имеет 4 балла в запасе перед командами из зоны вылета, но сохранение прописки монегаски себе ещё не гарантировали. Головина и компанию ожидает тяжёлая концовка не самого приятного сезона.

«ПСЖ» опережает Лилль на 17 очков за шесть туров до завершения турнира. Поединок на «Парк де Пренс» станет заключительным матчем на выходных в Лиге 1, поэтому в случае осечки конкурента команда Томаса Тухеля может уже выйти на поле в официальном статусе чемпиона, но парижанам при любых раскладах необходимо исправляться за прошлые неудачи.

Терпение у арабских шейхов порой заканчивается, и немецкому наставнику вместе с целой группой игроков желательно подарить настоящий праздник своим владельцам и поклонникам клуба. Победа «ПСЖ» при тотале больше 2,5 идёт в букмекерских конторах за 1.77, и мы рискнём проверить данный вариант.

У монегасков пять последних матчей завершились с низовыми исходами, но здесь дело, скорее, в стечении обстоятельств. Жардим использует схему 4-2-3-1, и Головин с партнёрами создают множество голевых моментов, однако страдает реализация. Пожара в обороне «Монако» стало меньше, впрочем, перед битвой с «ПСЖ» это ничего не значит.

К сожалению, целая группа ярчайших футболистов парижан может пропустить матч, а точной информации на момент написания прогноза в доступных источниках не было. Тем не менее, уровень состава, находящегося в распоряжении Тухеля, позволяет немецкому наставнику строить атакующую игру.

Согласитесь, если «ПСЖ» не одержит победу в четвёртом подряд поединке в Лиге 1, то это будет, мягко говоря, странно. Восемь последних очных сражений между парижанами и монегасками завершались следующим образом: 4-1, 5-0, пару раз по 2-1, 3-0, 7-1 и дважды по 4-0 в нынешнем сезоне.

Во всех случаях победа доставалась «ПСЖ» при трёх или более забитых мячах. Каждый конкретный матч пишет историю заново, но без достоверной информации о составе парижан логичнее всего прислушаться к статистике, что мы и сделаем.

Ставки на матч «ПСЖ» — «Монако»

Коллектив Томаса Тухеля не может одержать победу уже в трёх подряд матчах в Лиге 1. Серия для единственного гранда в турнире слишком продолжительная. В последних восьми поединках с «Монако» парижане всегда добивались своего, а в каждой встрече было не менее 3 забитых мячей. Виктория «ПСЖ» при тотале больше 2,5 идеально вписывается в упомянутую статистику. Чемпионство нужно праздновать красиво.

Ставка: победа «ПСЖ» при тотале больше 2,5 за 1.77

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