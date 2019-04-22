«Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Прогноз: Овечкин не сбавит обороты

23 апреля мск в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ на «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли «Каролина Харрикейнз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Букмекеры считают фаворитами хозяев: ставки на победу «ураганов» в основное время предлагаются с коэффициентом 2.37.

Прогноз матча «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» (23.04.2019)

В пятой встрече борьбы не получилось. «Кэпиталз» провели самый ровный и цельный матч в нынешнем плей-офф: почти не ошибались у своих ворот, стабильно успевали к ничейным шайбам первыми и изрешетили соперника убойным большинством. Гости удалились всего четыре раза, но этого хватило спецбригадам «столичных» для трёх голов.



Итоговые 6:0 выглядят, конечно, не слишком справедливо. «Каролина» действительно была хуже, но не настолько. В то же время пятая игра доказала простую истину: если «Вашингтон» заведён, не валяет дурака и не испытывает проблем с мотивацией, то «ураганы» с таким соперником тягаться не могут.



Форварды «Харрикейнз» здорово отрабатывают сзади, а потому атак с ходу у «Кэпс» в этой серии практически нет. Но защита «Каролины» не успевает, если подопечные Тодда Рирдена включают высокие скорости и совершают несколько быстрых передач подряд.



Шестой матч рискует стать последним, такого заряженного «Вашингтона» мы давно не видели. Добавил Кузнецов (хотя порой он всё же передерживает шайбу), великолепную во всех отношениях игру показал Овечкин. Такие импульсы редко остаются в пределах одной встречи, обычно они так или иначе получают продолжение.



Первая задача «ураганов» — обойтись без удалений. В равных составах «столичные» испытывают трудности, зато спецбригады у них работают как часы. Собственно, пятый матч отлично это показал: «Харрикейнз» получили быстрое удаление, отбились, но затем сфолили при игре «пять на четыре» и пропустили в меньшинстве.



Давать такому «Вашингтону» открыть счёт — не лучшая идея. Так что аккуратный дебют — ключевая задача хозяев на шестую встречу. Если «Кэпс» быстро получат фору, рано или поздно придётся раскрываться. А атаки с ходу у действующего обладателя Кубка Стэнли в полном порядке.



В связи с этим нормально выглядят ТМ 20,5 бросков в первом периоде за 1.68 и ИТМ 1,5 шайбы в первом периоде за 1.91. Начало вряд ли выйдет остроатакующим. У «Каролины» нет права на ошибку, что грозит немного подсушить игру.



Проверим и П2 с учётом овертайма за 1.96. «Кэпиталз» очень понравились в пятом матче, с такой игрой лидеров и защиты они будут фаворитами на любом льду. У хозяев может вернуться Свечников, но едва ли это изменит расклад сил.

Ставки на матч «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз»

Шестой матч рискует стать последним, такого заряженного «Вашингтона» мы давно не видели. Добавил Кузнецов, великолепную во всех отношениях игру показал Овечкин. Такие импульсы редко остаются в пределах одной встречи, обычно они так или иначе получают продолжение. Проверим П2 с учётом овертайма за 1.96.



Давать такому «Вашингтону» открыть счёт — не лучшая идея. Так что аккуратный дебют — ключевая задача хозяев на шестую встречу. Если «Кэпс» быстро получат фору, рано или поздно придётся раскрываться. А атаки с ходу у действующего обладателя Кубка Стэнли в полном порядке. В связи с этим нормально выглядят ТМ 20,5 броска в первом периоде за 1.68.



Ставка №1: ТМ 20,5 броска в первом периоде за 1.68.



Ставка №2: победа «Кэпиталз» с учётом ОТ за 1.96.

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