«Зенит» — «Динамо». Прогноз: бело-голубые пробьют Лунёва

24 апреля в матче 25-го тура РПЛ «Зенит» примет «Динамо» на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу сине-бело-голубых предлагаются с коэффициентом 1.58.

Прогноз матча «Зенит» — «Динамо М» (24.04.2019)

Матч «Зенита» с «Краснодаром» получился подозрительно восхитительным, после таких игр лезть в ставки опасно. Лучше взять паузу и посмотреть, как команда отреагирует на случившееся. Питерцы очень ярко праздновали победу, в связи с чем возникает вопрос: хватит ли подопечным Сергея Семака трёх суток, чтобы собраться с мыслями?

Без шуток — такие победы при невероятно качественном футболе отнимают много эмоций. Обойтись без проблем с мотивацией и быстро вкатиться в следующую встречу труднее, чем может показаться. Если «Зенит» покажет хотя бы сопоставимую игру, шансы «Динамо», пожалуй, превратятся в статистическую погрешность.

Но в предыдущие месяцы сезона сине-бело-голубые не лучшим образом действовали после трёх суток отдыха. Правда, раньше «Зенит» и близко не показывал таких отрезков, которые в последние недели выдал уже несколько раз: второй тайм против «Оренбурга», матч с «Анжи» (даже с учётом проблем соперника), бойня в Краснодаре.

Осенью такого «Зенита» мы не видели и близко, а потому предыдущий опыт нужно делить на два. И всё же: на фоне травм скамейка у питерцев коротковата, а выдать два мощных матча за четыре дня в РПЛ редко кому удаётся. Потому исходим из того, что хозяева будут играть неровно, всплесками.

«Динамо» тоже провело предыдущий матч 20 апреля и тоже не может похвастать возможностями для ротации, но игра с «Крыльями Советов» проходила в совсем другом темпе, а при трёх сутках отдыха это имеет значение. Самарцы ничего не придумали в атаке и закономерно проиграли (0:1).

Бело-голубые вообще встали на путь исправления и набрали пять очков в трёх последних турах. Если бы нападающие москвичей реализовывали моменты хотя бы на четвёрку с минусом, то команда не околачивалась бы у зоны стыковых матчей, а спокойно шла в середине таблицы. С качеством игры у «Динамо» при имеющихся исполнителях всё вполне достойно, но вот завершение…

«Зениту» в последнее время тяжело даются матчи с «Динамо»: в семи предыдущих встречах лишь раз удалось победить с разницей больше чем в один мяч. Можно проверить П2 с форой "+1" за 1.86, но после мастер-класса питерцев в Краснодаре этот вариант скорее на любителя. Слишком уж непредсказуемы хозяева.

А вот гол «Динамо» за 1.80 мы возьмём. Сине-бело-голубые пропускали в пяти последних матчах РПЛ из шести. Да и у «Анжи» в первом тайме был выход один на один. Атака «Динамо» вроде бы пришла в себя и забивает вот уже три тура подряд. Не без помощи рикошетов, конечно, но по сравнению с мартом это уже прогресс.

Ставки на матч «Зенит» — «Динамо М»

«Зениту» в последнее время тяжело даются матчи с «Динамо»: в семи предыдущих встречах лишь раз удалось победить с разницей больше чем в один мяч. Можно проверить П2 с форой "+1" за 1.86, но после мастер-класса питерцев в Краснодаре этот вариант скорее на любителя. А вот гол «Динамо» за 1.80 мы возьмём. Сине-бело-голубые пропускали в пяти последних матчах РПЛ из шести.

Ставка: гол «Динамо» за 1.80.

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