Медведев — Джарри. Прогноз: россиянин отомстит за Зверева и Димитрова

26 апреля в матче четвертьфинала турнира АТР 500 в Барселоне сыграют Даниил Медведев и Николас Джарри. Букмекеры отдают преимущество российскому теннисисту: ставки на победу Медведева предлагаются с коэффициентом 1.48.

Прогноз матча Даниил Медведев — Николас Джарри (26.04.2019)

Медведев в порядке: после неудачного выступления в Индиан-Уэллсе ему удалось найти свою игру и не опускаться ниже определённой планки так часто, как прежде. В Майами россиянина остановил только Роджер Федерер, в Монте-Карло оказались повержены Стефанос Циципас и Новак Джокович.

Правда, вслед за победой над Ноле последовал жуткий провал в полуфинальном матче с Душаном Лайовичем. Медведев вёл в первой партии со счётом 5:1, после чего потух и прекратил бороться. Но подобный эффект с эмоциональным опустошением после победы над соперником из «большой тройки» встречается часто. Да и сам Лайович выдал лучший турнир за карьеру.



В Барселоне Даниил разобрался с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом, а в третьем круге показательно разнёс американца Маккензи Макдональда (6:3,6:2): при нуле двойных ошибок он реализовал пять брейк-пойнтов. Низкорослый Макдональд проиграл россиянину во второй раз за полтора месяца, причём в первом случае один из сетов Медведев взял всухую.



Следующий соперник совсем не похож на предыдущего. 23-летний Николас Джарри — физически крепкий теннисист ростом под два метра с мощной (хотя и не особенно стабильной) подачей. Без хорошего приёма совладать с чилийцем нелегко, в удачный день он очень хорош.



А такие дни случаются у него всё чаще. На турнире в Барселоне Джарри уже успел выбить Александра Зверева и Григора Димитрова, а теперь постарается зачехлить и стучащегося в топ-10 Медведева. Ранее между собой россиянин и чилиец не встречались, так что какое-то время вполне может уйти на адаптацию.



Джарри опасен, но крайне нестабилен. Собственно, в Барселоне он впервые за 2019 год прошёл дальше второго круга. Да и специалистом по грунту его не назвать, так что Даниил точно будет фаворитом. Если Медведев сыграет на своём уровне и избежит провалов, то пробьётся в полуфинал. На сегодня он выше классом.

Чилиец уже сыграл на турнире три трёхсетовых матча, а предыдущую встречу завершил на четыре часа позже. Пожалуй, показать свой лучший теннис на фоне усталости ему будет нелегко. Возьмём победу Медведева в двух сетах за 1.74. Брать большие форы опасно из-за возможного тай-брейка: оба теннисистка сильны на подаче.

Ставки на матч Даниил Медведев — Николас Джарри

На турнире в Барселоне Джарри уже успел выбить Александра Зверева и Григора Димитрова. Ранее между собой россиянин и чилиец не встречались. Николас уже сыграл на турнире три трёхсетовых матча, а предыдущую встречу завершил на четыре часа позже. Пожалуй, показать свой лучший теннис на фоне усталости ему будет нелегко. Возьмём победу Медведева в двух сетах за 1.74.



Ставка: победа Медведева в двух сетах за 1.74.

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