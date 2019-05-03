«Эспаньол» — «Атлетико», «Сельта» — «Барселона». Прогноз на Примеру

4 мая в матчах 36-го тура Примеры «Эспаньол» на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» сыграет с «Атлетико», а «Сельта» на арене «Балаидос» примет «Барселону». Букмекеры отдают преимущество гостям и хозяевам соответственно: ставки на победу «матрасников» предлагаются с коэффициентом 2.16, успех небесных идёт за 2.14.

«Эспаньол» — «Атлетико М» (04.05.2019)

«Атлетико» достойно проводит концовку неудачного сезона. После поражения от «Барселоны» мадридцы одержали четыре победы подряд, в результате чего три заключительных тура превратились в формальность. Сине-гранатовые гарантировали себе титул, а нестабильный «Реал» останется третьим.

В случае с «Эспаньолом» интриги чуть больше, хотя в целом всё тоже понятно. Каталонцы одержали лишь две победы в девяти предыдущих турах чемпионата Испании, потеряв из виду зону еврокубков. Сейчас подопечные Хоана Руби занимают 10-е место в турнирной таблице, отставая от седьмой строчки на шесть очков.

Теоретические шансы на попадание в Лигу Европы ещё остаются, вот только для этого придётся одержать три победы в трёх матчах и дождаться осечек конкурентов. Учитывая непростой календарь («Атлетико», «Леганес», «Реал Сосьедад»), поверить в такой расклад практически нереально.

«Матрасникам» традиционно тяжело даются выездные встречи с «Эспаньолом»: всего две победы в девяти предыдущих матчах. Кроме того, «Атлетико» не лучшим образом действует на выезде — только семь побед в 17 матчах чемпионата Испании при разнице мячей 21-14.

Пожалуй, неплохо выглядит ничья за 3.32 и низ по карточкам. Обе команды фактически доигрывают сезон, что должно немного снизить количество стыков. Лишние травмы и неприятные микроповреждения в конце утомительного чемпионата не нужны никому.

Правда, судить будет строгий Хосе Мунуэра Монтера (шесть «горчичников» в среднем за игру), поэтому ставки на предупреждения строго на любителя. Нам приглянулись варианты ТМ 2,5 ЖК «Атлетико» за 1.83 и «ЖК в первые 27 минут — да» за 1.83. Монтера любит выписать «горчичник» в дебюте, чтобы очертить планку допустимой жёсткости.

Ставки на матч «Эспаньол» — «Атлетико М»

«Матрасникам» традиционно тяжело даются выездные встречи с «Эспаньолом»: всего две победы в девяти предыдущих матчах. Кроме того, «Атлетико» не лучшим образом действует на выезде — семь побед в 17 матчах чемпионата Испании при разнице мячей 21-14. Обе команды фактически доигрывают сезон и вряд ли станут противиться ничейному исходу.

Ставка №1: ничья за 3.32.

Ставка №2: ЖК в первые 27 минут — да за 1.83.

«Сельта» — «Барселона» (04.05.2019)

Редчайший случай: коэффициент на победу каталонцев в матче Примеры сильно превышает «тройку». Эта игра совсем не нужна «Барселоне»: главное — избежать травм перед решающими битвами в Лиге чемпионов и Кубке Испании. А победа, ничья или поражение — дело второе.

Сине-гранатовые уже обеспечили себе чемпионство, а потому могут воспринимать оставшиеся встречи в Примере как тренировки. «Барсе» предстоит провести три матча за шесть суток: в среду разгром «Ливерпуля», в субботу выезд в Виго, во вторник поездка на «Энфилд».

Разумеется, в такой ситуации «Сельта» отходит на второй план. Эрнесто Вальверде даст шанс резервистам и молодым воспитанникам клуба, которые редко получают практику в первой команде. Вполне возможно, что состав гостей на игру будет трудно назвать хотя бы «полуторным».

А вот у «Сельты» с мотивацией полный порядок. Борьба за выживание в самом разгаре, на сегодня небесные опережают зону вылета всего на два очка. Редко кому выпадает шанс избежать понижения в классе в матче с официально коронованным чемпионом, так что хозяева вцепятся в него со всей силой.

Между прочим, «кельты» сейчас хороши: всего одно поражение в семи прошлых турах Примеры, да и то на выезде от «Атлетико» (0:2). П1 за 2.16 и ТБ 1,5 мяча во втором тайме за 1.95 смотрятся вполне неплохо. Как сказал бы Дмитрий Аленичев, «Сельте» очки нужнее.

Ставки на матч «Сельта» — «Барселона»

«Барсе» предстоит провести три матча за шесть суток: в среду разгром «Ливерпуля», в субботу выезд в Виго, во вторник поездка на «Энфилд». Эрнесто Вальверде даст шанс резервистам и молодым воспитанникам клуба, которые редко получают практику в первой команде.

А вот у «Сельты» с мотивацией полный порядок. Борьба за выживание в самом разгаре, на сегодня небесные опережают зону вылета всего на два очка. «Кельты» сейчас сильны: всего одно поражение в семи прошлых турах Примеры. Берём П1 за 2.16.

Ставка №1: победа «Сельты» за 2.16.

Ставка №2: ТБ 1,5 мяча во втором тайме за 1.95.

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