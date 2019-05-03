«Зенит-Казань» — «Кузбасс». Прогноз: реванш должен состояться

3 мая в Казани пройдёт второй матч финальной серии чемпионата России по волейболу «Зенит-Казань» — «Кузбасс». В первой игре случилась сенсация: гости выиграли в трёх сетах. Во втором матче чемпион сыграет куда собраннее. Сейчас объясню, почему будет так.

Прогноз матча «Зенит-Казань» — «Кузбасс» (03.05.2019)

Да, в первой игре сенсация случилась, конечно, громкая. Шутка ли, в последний раз Казань уступала дома в 3 сетах ровно 8 лет назад. 2 мая 2011 года «Зенит» проиграл московскому «Динамо». Кстати, потом в Москве команда Алекно выиграла 2 матча и стала чемпионом.

Что произошло вчера? Казань проиграла атаку. Проиграла её вдрызг, никаких оправданий быть не может. Самое интересное, что приём-то у «Зенита» был лучше. Но и Александр Бутько свою дуэль Кобзарю проиграл, и нападающие так и не нашли свой ритм. Всплеск был в третьем сете, с выходом пары Лоран/Алексеев, к которым Кемерово явно не готовилось. Но и здесь в концовке связующий не стал рисковать, загрузив по полной Мэтта Андерсона, а тот не выручил.

Что до «Кузбасса», то на высоте был Полетаев, по сути, он вновь сделал разницу в атаке. Здорово помог Карпухов. А вот Подлесных немного выпал из игры.

Ключевой момент матча – концовка 1-го сета. При счёте 23:21 после приёма на чужую сторону Артем Вольвич не забил переходящий, отправив его в сетку. Уверен, что с 3 сетболов чемпион действующий партию бы не отдал. А дальше гостям было бы куда сложнее. Но вышло как вышло.

Отмечу ещё тот момент, что гостям очень много везло. Все отскоки от блока, все отыгрыши оказались в пользу «Кузбасса». С одной стороны, можно сказать, что повезло, с другой – везёт тому, кто везёт. Это ещё момент и физический, и вопросы к игре в защите. Возможно, переусердствовали казанцы с «железом», готовясь к финалу Лиги чемпионов.

Что дальше? Говорить о том, что «Зенит» психологически сломлен, я бы не стал. Слишком опытные ребята в команде. Думаю, это поражение должно их по-хорошему встряхнуть, раненый зверь опасен вдвойне.

Другой вопрос, что в плане физическом будет не так просто. За сутки глобально в этом отношении ничего не изменится. Но нужно понимать, что и «Кузбасс» вряд ли сможет выдать два идеальных матча подряд.

Букмекеры по-прежнему ведут «Зенит-Казань» фаворитом, пусть и не столь явным, как перед 1-м матчем. И я с ними согласен. Но коэффициент маловат, поэтому играть победу «Зенита» мы не станем.

Из остальных позиций мне нравится ставка Тотал самого нерезультативного сета 40,5Б за 1.69. Не вижу я здесь разгромных побед той или иной команды. Думаю, в партиях будут рабочие цифры, максимум разрыв достигнет 6-7 очков. Нам же предлагают сыграть счёт 25:16. Заманчиво.

Неплохо смотрится и ставка на ТБ 3,5 сетов за 1.89. «Кузбасс» в хорошей форме, «Зенит» же ущемлен и разозлен. Не думаю, что здесь будет 3:0 в ту или другую сторону.

Ещё одна интересная ставка: тотал игроков «Зенита», набравших очки. Здесь я бы поставил на ТМ 6.5 за 2.00. Очень редко Алекно делает перестановки, чаще всего выходит Сурмачевский на подачу, но Андрей обычно не выигрывает, а затрудняет. Так что очень даже неплохой вариант.

Ставки на матч «Зенит-Казань» — «Кузбасс» (3.05.2019)

Думаю, что сегодня счёт в серии сравняется, но коэффициент слишком мал, чтобы играть победу «Зенита». Форы же довольно опасны, серия, как видите, очень непредсказуема.

Из дополнительных рынков однозначно стоит проверить ставку на то, что в самом нерезультативном сете команды наберут на двоих больше 40,5 очка за 1.69. Во вчерашнем матче, где преимущество одной из команд было очевидным, минимальная цифра оказалась 46. Букмекеры ждут разгрома от Казани, но я его не вижу. Физически пока тяжеловаты хозяева.

Кроме того, можно поставить на ТБ 3,5 сета за 1.89. Я здесь скорее за победу «Зенита» со счётом 3:1. Свой сет «Кузбасс» должен цеплять.

Ставка №1: тотал самого нерезультативного сета ТБ 40.5 за 1.69.

Ставка №2: ТБ 3,5 сета за 1.89

Играешь сам? Поделись опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.