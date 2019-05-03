«Бавария» — «Ганновер», «Боруссия М» — «Хоффенхайм». Прогноз на Бундеслигу

4 мая в матчах 32-го тура Бундеслиги «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» сыграет с «Ганновером», а «Боруссия М» на арене «Боруссия-Парк» примет «Хоффенхайм». Букмекеры отдают преимущество хозяевам и гостям соответственно: ставки на победу «мюнхенцев» предлагаются с коэффициентом 1.04, успех сине-белых идёт за 2.38.

«Бавария» — «Ганновер-96» (04.05.2019)

В этом матче трудно найти стоящий вариант, поэтому лучше обойти его стороной. Лидер чемпионата Германии и её вечный чемпион встречается с худшим клубом турнира, да ещё и на своём поле. Разумеется, на таком фоне котировки букмекеров навевают тоску: даже П1 с форой "-3" идёт за скромнейшие 1.54.

Расклады в чемпионской гонке предельно просты: за три тура до окончания первенства подопечные Нико Ковача опережают дортмундскую «Боруссию» на два очка и зависят только от себя. Календарь у мюнхенцев непростой: после «Ганновера» их ждут «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт», то есть третий и четвёртый клуб Бундеслиги.



Положение «Ганновера» ещё две недели назад казалось абсолютно безнадёжным, но затем последовала выездная ничья с «Гертой» (0:0) и победа над «Майнцем» (1:0). Минимальные шансы на спасение всё же появились: до находящегося в зоне стыковых матчей «Штутгарта» не хватает шести очков.



Едва ли саксонцы испытывают какие-то иллюзии относительно битвы на «Альянц-Арене», и всё же биться они явно будут до последнего. Избежать вылета вряд ли удастся, но использовать эмоциональный всплеск от недавних успехов и дать гранду бой им вполне по силам.



Тем более что «Бавария» после показательной порки «Боруссии» сбавила обороты. 4:1 с «Фортуной», 1:0 с «Вердером» и 1:1 с «Нюрнбергом» — по своим меркам не так уж мощно. Трудно поверить в то, что мюнхенцы спосоьны потерять очки с двумя командами из зоны вылета подряд, но и особых предпосылок для уничтожения оппонента нет.



«Бавария» показала кто в доме хозяин и вернулась в более щадящий режим. Мы бы выбирали между двух вариантов — П2 с форой "+3,5" за 1.98 и П1 с разницей в 2-3 мяча за 2.20. Также стоит подумать о ставке на гол «Ганновера» за 2.45. Этот клуб отличался в трёх из четырёх предыдущих выездных матчей с мюнхенцами.

Ставки на матч «Бавария» — «Ганновер-96»

Положение «Ганновера» ещё две недели назад казалось абсолютно безнадёжным, но затем последовала выездная ничья с «Гертой» (0:0) и победа над «Майнцем». Минимальные шансы на спасение всё же появились, биться гости явно будут до последнего. Возьмём П2 с форой "+3,5" за 1.98.



Ставка №1: гол «Ганновера» за 2.45.



Ставка №2: победа «Ганновера» с форой "+3,5" за 1.98.

«Боруссия М» — «Хоффенхайм» (04.05.2019)

Очная встреча конкурентов в борьбе за место в еврокубках. «Жеребята» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 51 очком, у идущего в зоне Лиги чемпионов «Айнтрахта» на три больше. «Хоффенхайм» набрал 50 очков и находится на седьмой строчке.



Несколько туров назад шансы «Боруссии М» на финиш в топ-4 казались куда выше, но команда резко сбавила обороты и одержала лишь одну победу в шести последних матчах. Теперь выбор совсем невелик: штамповать победы и рассчитывать на осечки «Айнтрахта», который получает дополнительную нагрузку в Лиге Европы.



«Хоффенхайм» в прошлом туре крупно проиграл «Вольфсбургу» (1:4), хотя счёт совсем не отражает происходившего. Сине-белые быстро вышли вперёд, затем заработали пенальти, но не смогли его реализовать. Потом пропустили и при 1:1 игра могла качнуться в любую сторону. «Волкам» повезло больше, при 1:2 хозяева раскрылись и получили ещё два мяча в концовке.



Подопечным Юлиана Нагельсмана тоже нужна только победа. Плотность таблицы такова, что разница между пятым и восьмым местом составляет всего два очка. Соответственно, пара неудачных игр может спокойно оставить команду без еврокубков, а Нагельсман явно хотел бы покинуть Зинсхайм на хорошей ноте.

От этого и будем отталкиваться. Цена ошибки крайне высока, поэтому встреча рискует получиться не такой открытой и весёлой, как могла бы. Потому здорово выглядят варианты «гол в первые 20 минут — нет» за 1.93 и ТМ 1,5 мяча в первом тайме за 1.93. ТМ 3,5 гола за 2.03 — тоже интересно. Между прочим, в первом круге команды сыграли 0:0.



Кроме того, стоит подумать о верхе на жёлтые карточки: важнейшая игра — это всегда ожесточённость и эмоции. Судить будет Саша Штегеманн, показывающий в среднем 4 «горчичника». ТБ 4 ЖК идёт за 2.20, ТБ 4,5 ЖК — за 2.70. Вроде бы недурно.

Ставки на матч «Боруссия М» — «Хоффенхайм»

Обеим командам нужна только победа. Плотность таблицы такова, что разница между пятым и восьмым местом составляет всего два очка. Соответственно, пара неудачных игр может спокойно оставить команду без еврокубков. Из-за высокой цены ошибки ждём более аккуратной игры.



Ставка №1: гол в первые 20 минут — нет за 1.93.



Ставка №2: ТМ 3,5 гола за 2.03.



Ставка №3: ТБ 4 ЖК за 2.20.

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