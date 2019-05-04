Жирный кэф. «Ротерем Юнайтед» — «Мидлсбро»: прогноз и ставка (кф. 4.3)

В рамках розыгрыша английского Чемпионшипа я бы хотел проанализировать поединок, в котором «Ротерем Юнайтед» примет на своем поле «Мидлсбро».

«Ротерем Юнайтед»

«Ротерем Юнайтед» — новичок Чемпионшипа, который не задержался во втором по значимости дивизионе английского футбола надолго. Так, за один тур до окончания регулярного чемпионата представитель графства Йоркшир занимает 22-ю строчку в турнирной таблице, потеряв все шансы на продление прописки на следующий сезон.



Защита «мельников», несмотря на неплохой подбор исполнителей, смотрится просто ужасно, пропуская практически 2 гола в среднем за поединок (1.80). Этот показатель является худшим во всей лиге с «запасом».

Атака также действует достаточно посредственно, поражая ворота соперников со средним показателем в 1.13 гола. Общая статистика команды в последних 5 турах выглядит следующим образом: 1 ничья и 4 поражения, при разнице забитых и пропущенных мячей -5 (8-13).



Единственные очки в этом отрезке подопечные Пола Уорна смогли набрать в поединке со «Сток Сити», который в тот момент пребывал в процессе увольнения Пола Ламберта, да и вообще проводил очень плохой игровой период. Данный момент еще раз указывает нам на то, что именно Лига 1 — это подходящее место для «Ротерем Юнайтед».



В преддверии противостояния с «Мидлсбро» тренерский штаб не сможет рассчитывать на форварда Джейми Проктора и правого защитника Зака Винера.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро», напротив, проводит достаточно неплохой сезон. Да, команда не ведет борьбу за прямое попадание в Премьер-лигу, но все же сохранить шансы на путевку в высший дивизион красным удалось до последнего тура.



Задняя линия команды традиционно действует крайне надежно, пропуская 0.88 гола в среднем за матч.



Атака с приходом Мухамеда Бешича (2 гола и 5 передач) и Джорджа Сэвилла (4 гола и 2 передачи) также стала куда лучше справляться со своими обязанностями, поражая ворота оппонентов с показателем 1.04 гола.



Не наилучший результат, как и в случае с «Ротеремом», но практически все команды Тони Пьюлиса всегда делали акцент на обороне, что мы и наблюдаем в случае с «Мидлсбро».



Общая статистика «Боро» в последних 5 турах выглядит так: 4 победы и 1 ничья, при разнице забитых и пропущенных голов +2 (6-4).

По причине полученых травм в предстоящем поединке не сыграют защитники Даниэль Аяла и Даэль Фрай, а также полузащитник Джордж Френд. Все остальные исполнители находятся в полном порядке.

Прогноз на «Ротерем Юнайтед» — «Мидлсбро» с жирным кэфом

Прогноз. Для гостей этот поединок крайне важен с турнирной точки зрения, в то время как домашний коллектив выйдет на поле без какой-либо мотивации. Да, не все в руках «Мидлсбро»: ведь, кроме 3 набранных очков на «Нью-Йорк Стэдиум», команде еще приходится надеяться на осечку «Дерби Каунти» в домашнем поединке с «Вест Бромвичем».



Достаточно неприятная ситуация, но, как сказал помощник главного тренера Джо Джордан, команда должна показать свой максимум и сделать все возможное. Уверен, что так и будет и «Мидлсбро» выиграет этот матч, но хватит ли этого для выхода в плей-офф – неизвестно.



Неплохим вариантом для основной ставки станет победа «Мидлсбро» при ТМ 2.5 за 4.3. Также можно просто взять чистую победу гостей за 1.75.



Ставка №1: победа «Мидлсбро» и ТМ 2.5 за 4.3



Ставка №2: победа «Мидлсбро» за 1.75