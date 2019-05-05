«Милан» — «Болонья». Прогноз: Михайлович напомнит «россонери» о себе

6 мая в матче 35-го тура итальянской Серии А «Милан» на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» сыграет с «Болоньей». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу «россонери» предлагаются с коэффициентом 1.61.

«Милан» — «Болонья» (05.05.2019)

«Милан» за несколько недель пустил отлично складывавшийся сезон под откос. Ужасные результаты запустили цепочку малоприятных событий, сильно накаливших обстановку внутри коллектива. Дженнаро Гаттузо запретил футболистам покидать базу вплоть до матча с «Болоньей» из-за опоздания Тьемуэ Бакайоко на тренировку.



Как это повлияет на команду и скажется на качестве футбола, сказать трудно. Пять суток на базе могут раззадорить игроков, а могут и лишить их желания выкладываться. Самый простой вариант в подобной ситуации — пропустить этот матч и выбрать что-то другое. Или попробовать поймать хорошую ставку в «лайве», когда станет виден настрой хозяев.

«Милан» в семи предыдущих турах чемпионата Италии одержал всего одну победу (что любопытно — над крепким «Лацио») и выпал из зоны еврокубков. Единственный плюс заключается в календаре. «Болонья», «Фиорентина», «Фрозиноне» и СПАЛ — в матчах с такими соперниками можно и нужно набирать очки.



В остальном положение «россонери» незавидно. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка, а место в Лиге Европы едва ли удовлетворит амбиции клуба. Соответственно, задача на остаток сезона предельно ясна: вернуться на победный путь и ждать оплошностей конкурентов. Ну и не опаздывать на тренировки, конечно.



«Болонья», напротив, в полнейшем порядке. По весне красно-синие показывают чуть ли не самый бодрый футбол в Италии. И результаты соответствуют: шесть побед и 19 очков в восьми предыдущих турах практически обеспечили подопечным Синиши Михайловича сохранение места в элитном дивизионе.



Сейчас «Болонья» опережает зону вылета на пять очков, хотя ещё пару месяцев назад выглядела безнадёжно. Поскольку гости в отличной форме, а уволенный из «Милана» три года назад Михайлович получит дополнительную мотивацию, логичнее отталкиваться от гостей. Состояние «россонери» понять сложнее.



Самый простой вариант — гол гостей за 1.70. Оборону хозяев трудно назвать непроходимой, а красно-синие забили в восьми из девяти предыдущих встреч. Варианты посмелее — ИТБ 1 гола «Болоньи» за 2.80 и гол «Болоньи» во втором тайме за 2.61. 60% от своих мячей в текущем сезоне этот клуб забил именно после перерыва.



Ставки на результат опасны из-за непредсказуемости «Милана», но в целом букмекеры немного переоценивают хозяев. Х2 за 2.47 — по вкусу, а вот П2 с форой "+1" за 1.80 смотрится здорово. Легко хозяевам точно не будет.

Ставки на матч «Милан» — «Болонья»

Поскольку гости в отличной форме, а уволенный из «Милана» три года назад Михайлович получит дополнительную мотивацию, логичнее отталкиваться от гостей. Состояние «россонери» понять сложнее. Самый простой вариант — гол гостей за 1.70. Красно-синие забили в восьми из девяти предыдущих встреч.



Ставка №1: гол «Болоньи» за 1.70.



Ставка №2: победа «Болоньи» с форой "+1" за 1.80.

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