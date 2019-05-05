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«Милан» — «Болонья», 6 мая 2019, прогноз на матч Серии А

«Милан» — «Болонья». Прогноз
Алексей Серяков
Фото: Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images
«Милан» — «Болонья». Прогноз: Михайлович напомнит «россонери» о себе
По весне «Болонья» показывает чуть ли не самый бодрый футбол в Италии.
Ставки

6 мая в матче 35-го тура итальянской Серии А «Милан» на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» сыграет с «Болоньей». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу «россонери» предлагаются с коэффициентом 1.61.

«Милан» — «Болонья» (05.05.2019)

Италия - Серия А. 35-й тур
06 мая 2019, понедельник. 21:30 МСК
Милан
Милан
Болонья
Болонья

«Милан» за несколько недель пустил отлично складывавшийся сезон под откос. Ужасные результаты запустили цепочку малоприятных событий, сильно накаливших обстановку внутри коллектива. Дженнаро Гаттузо запретил футболистам покидать базу вплоть до матча с «Болоньей» из-за опоздания Тьемуэ Бакайоко на тренировку.

Как это повлияет на команду и скажется на качестве футбола, сказать трудно. Пять суток на базе могут раззадорить игроков, а могут и лишить их желания выкладываться. Самый простой вариант в подобной ситуации — пропустить этот матч и выбрать что-то другое. Или попробовать поймать хорошую ставку в «лайве», когда станет виден настрой хозяев.

«Милан» в семи предыдущих турах чемпионата Италии одержал всего одну победу (что любопытно — над крепким «Лацио») и выпал из зоны еврокубков. Единственный плюс заключается в календаре. «Болонья», «Фиорентина», «Фрозиноне» и СПАЛ — в матчах с такими соперниками можно и нужно набирать очки.

В остальном положение «россонери» незавидно. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет три очка, а место в Лиге Европы едва ли удовлетворит амбиции клуба. Соответственно, задача на остаток сезона предельно ясна: вернуться на победный путь и ждать оплошностей конкурентов. Ну и не опаздывать на тренировки, конечно.

«Болонья», напротив, в полнейшем порядке. По весне красно-синие показывают чуть ли не самый бодрый футбол в Италии. И результаты соответствуют: шесть побед и 19 очков в восьми предыдущих турах практически обеспечили подопечным Синиши Михайловича сохранение места в элитном дивизионе.

Сейчас «Болонья» опережает зону вылета на пять очков, хотя ещё пару месяцев назад выглядела безнадёжно. Поскольку гости в отличной форме, а уволенный из «Милана» три года назад Михайлович получит дополнительную мотивацию, логичнее отталкиваться от гостей. Состояние «россонери» понять сложнее.

Самый простой вариант — гол гостей за 1.70. Оборону хозяев трудно назвать непроходимой, а красно-синие забили в восьми из девяти предыдущих встреч. Варианты посмелее — ИТБ 1 гола «Болоньи» за 2.80 и гол «Болоньи» во втором тайме за 2.61. 60% от своих мячей в текущем сезоне этот клуб забил именно после перерыва.

Ставки на результат опасны из-за непредсказуемости «Милана», но в целом букмекеры немного переоценивают хозяев. Х2 за 2.47 — по вкусу, а вот П2 с форой "+1" за 1.80 смотрится здорово. Легко хозяевам точно не будет.

Ставки на матч «Милан» — «Болонья»

Поскольку гости в отличной форме, а уволенный из «Милана» три года назад Михайлович получит дополнительную мотивацию, логичнее отталкиваться от гостей. Состояние «россонери» понять сложнее. Самый простой вариант — гол гостей за 1.70. Красно-синие забили в восьми из девяти предыдущих встреч.

Ставка №1: гол «Болоньи» за 1.70.

Ставка №2: победа «Болоньи» с форой "+1" за 1.80.

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