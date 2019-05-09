Финляндия — Канада. Прогноз: первый период получится ярким

10 мая в матче группового этапа ЧМ-2019 сборная Финляндии на стадионе «Стил-Арена» в Кошице сыграет с командой Канады. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: ставки на победу «кленовых листьев» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.55.

Финляндия — Канада (10.05.2019)

Ставить на первый тур ЧМ по хоккею — гиблое дело. Групповой этап длинный, форсировать события смысла нет, да и физическое состояние команд неравномерно, не говоря уже о сыгранности. Потому лучший вариант — пропустить старт турнира и присмотреться к участникам. Если же вы ставите для развлечения, пару любопытных вариантов мы всё же нашли.

Сборная Финляндии на этот раз собрала совсем хилый состав. Пожалуй, слабейший за последние годы. Для выхода в четвертьфинал его наверняка хватит, но особых подвигов ждать не приходится. Юкка Ялонен вызвал большое количество молодёжи, лишь треть от общего числа хоккеистов уже выступала на чемпионате мира.

По уровню индивидуального таланта Канада, конечно, мощнее соперника. Тут и отличные вратари, и солидная линия атаки. Разве что защита вызывает вопросы. Зато на стороне «суоми» будет явное преимущество в сыгранности, а для первого матча крупного турнира данный фактор особенно значим.

На недавнем этапе Евротура в Чехии финны победили хозяев и задушили сборную России, а затем доставили массу неудобств Швеции (1:2). Считать их мальчиками для битья как минимум странно: звёзд с неба команда не хватает, но за счёт обученности и спецбригад способна устроить баню любому, кто задерёт нос и допустит недооценку.

Единственное — «суоми» явно не хватает опыта. Скорее всего, канадцы агрессивно проведут дебют и посмотрят, не сломаются ли юные хоккеисты под давлением. Если нет, встреча получится вязкой и тяжёлой. Если да, «кленовые листья» почуют запах крови и не дадут сопернику поднять голову вплоть до того момента, пока не создадут комфортное преимущество.

Поскольку подавляющее большинство игроков сборной Финляндии не выступало в НХЛ и не привыкло к скоростям Тавареса и Стоуна, второй вариант кажется нам более вероятным. «Гол в первые 10 минут» за 1.92, П2 в первом периоде за 2.25 и ТБ 1,5 шайб в первом периоде за 2.03 — вариантов достаточно.

Брать лобовую победу Канады за 1.55 слишком скучно: коэффициент невысокий, а «суоми» на старте ЧМ, по ощущениям, находится ближе к пику формы. Можно взять П2 + ТМ 6,5 шайбы за 1.98. Финнам нет никакого смысла раскрываться перед таким соперником, а «кленовые листья» ещё далеки от проектной мощности и вряд ли накидают авоську.

Ставки на матч Финляндия — Канада

Скорее всего, канадцы агрессивно проведут дебют и посмотрят, не сломаются ли юные хоккеисты «суоми» под давлением. Если нет, встреча получится вязкой и тяжёлой. Если да, «кленовые листья» почуют запах крови и не дадут сопернику поднять голову вплоть до того момента, пока не создадут комфортное преимущество.

Поскольку подавляющее большинство игроков сборной Финляндии не выступало в НХЛ и не привыкло к скоростям Тавареса и Стоуна, второй вариант кажется более вероятным. «Гол в первые 10 минут» за 1.92, П2 в первом периоде за 2.25 и ТБ 1,5 шайб в первом периоде за 2.03 — вариантов достаточно.

Ставка №1: гол в первые 10 минут за 1.92.

Ставка №2: победа Канады в первом периоде за 2.25.

Ставка №3: победа Канады + ТМ 6,5 шайбы за 1.98.

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