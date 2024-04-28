«Динамо» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата России

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.

«Для динамовцев важно сохранить третью строчку. При Личке «Динамо» успешно играло против «Зенита», и дома в Кубке 1:0 выиграли, потом на выезде 1:2 проиграли, в чемпионате сыграли очень успешно. Я думаю, что «Динамо» очень смело начнёт, в этом нет никаких сомнений.

«Зенит» в последнее время после победы над «Краснодаром» в важнейшем матче выглядит довольно-таки бледно. Но должен собраться.

Мне кажется, что первый тайм пройдёт под диктовку «Динамо», которое будет играть смело, и динамовцы даже забьют свой гол в первом тайме. А «Зенит» потихонечку будет раскочегариваться и в какой-то момент возьмёт своё, забьёт два-три гола и выиграет. Как ни крути, когда «Зенит» мотивирован, он обязан выжимать игру. Но «Динамо» свой гол все равно забьёт.

Мой прогноз – тотал матча больше 2.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».