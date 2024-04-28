«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» по угловым с форой (+1,5) за 1.80.

«Спартак», уступающий «Локомотиву» два очка в турнирной таблице, постарается «Локомотив» обойти. Ну а «Локомотив» постарается сделать всё, чтобы приблизиться к московскому «Динамо» и залететь в призовую тройку, если динамовцы оступятся в игре с «Зенитом».

Слишкович поменял расстановку игроков, «Спартак» чуть полегче стал, хотя по игре с «Ростовом» выглядел интереснее, чем в игре с ЦСКА, тут многое зависит от соперника, соответственно, играешь так, как позволяет это сделать твой противник.

«Локомотив» – команда максимально бегущая, она играет в принципиально иной футбол, чем тот же ЦСКА, с которым «Спартак» играл на этой неделе. Ближе, наверное, «Локомотив» всё-таки к «Ростову», к такой команде и к такому футболу подстроиться, наверное, чуть легче. Но «Локомотив» сейчас в очень хорошем состоянии, группа атаки здорово комбинирует, здорово взаимодействует. В отличных кондициях Миранчук, Глушенков, здорово действует Пиняев, Самошников очень активен на фланге.

«Локомотив» – одна из лучших команд по количеству заработанных угловых в этом сезоне. Очень много угловых было и в позапрошлой игре, и в предыдущей игре в Нижнем Новгороде в первом тайме их было шесть-семь только со стороны «Локомотива». У «Локомотива» суперактивные фланги и защитники часто активно подключаются к атакам, соответственно, команда зарабатывает много угловых.

Поэтому я бы оттолкнулся от угловых и поставил бы на «Локомотив» с форой (+1,5) за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».