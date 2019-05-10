«Енисей» — «Краснодар». Прогноз: «быки» прибавят во втором тайме

11 мая в Красноярске на стадионе «Центральный» «Енисей» в матче 28 тура РПЛ примет «Краснодар». В первом круге «быки» разгромили красно-синих со счётом 3-0. Букмекеры не сомневаются в очередной победе подопечных Мурада Мусева и предлагают коэффициент 1.49 на викторию гостей.

Прогноз матча «Енисей» — «Краснодар» (11.05.2019)

«Енисей» одержал две победы в трёх последних турах и сумел отсрочить неизбежное – вылет в ФНЛ. Красноярский коллектив за три тура до завершения внутреннего первенстве отстаёт на 7 очков от 14 строчки, и после ближайшего поединка команда Дмитрия Аленичева с огромной вероятностью официально покинет высший дивизион российского футбола.

«Краснодар» на том же отрезке демонстрирует приемлемые результаты, позволяющие всерьёз претендовать на попадание в первую тройку. «Быки» дома расправились с ЦСКА, а в гостевых поединках с «Ахматом» и «Ростовом» довольствовались ничейными исходами. У подопечных Мурада Мусаева вполне рабочий график для сохранения позиции, позволяющей участвовать в Лиге чемпионов, но для этого нужно брать свои очки.

Из классических вариантов, предлагаемых букмекерами, сложно однозначно выделить интересную ставку. «Енисей» поражает ворота противников уже на протяжении трёх матчей подряд, оборону «Краснодара» не назвать идеальной, но брать «обе забьют» слишком рискованно. «Быки» хороши в контроле мяча, серия красноярцев рано или поздно прервётся.

Фора «-1,5» на гостей за 2.42 также выглядит опасно, у коллектива Дмитрия Аленичева 9 из 16 поражений получены с разницей в один в гол. На наш взгляд, логичнее заиграть индивидуальный тотал гостей больше 2 за 2.31. Мурад Мусаев уже несколько раз терял очки из-за небрежных действий обороны в концовке, поэтому «быки» постараются не доводить дело до напряжённых минут.

«Енисей» в нынешнем сезоне уже сыграл дома с четырьмя грандами РПЛ и выдал следующие результаты: 0-2 с «Зенитом», 1-1 с ЦСКА, 2-3 со «Спартаком» и 0-3 с «Локомотивом». Команда Дмитрия Аленичева только в одном из упомянутых поединков пропустила меньше двух мячей, когда «армейцы» только получили целую группу новых футболистов и лишь начинали налаживать связи в нападении.

Красно-синие не стремятся любой ценой выстроить автобус у своих ворот, и такой футбол идеально подходит для «Краснодара». Близость попадания в Лигу чемпионов должна максимально мотивировать «быков», да и пора уже первый раз в 2019 году забить хотя бы два гола на выезде и одержать победу. Если не делать это с «Енисеем», то с кем?

У Мурада Мусаева сейчас полный порядок с ротацией, есть качественное усиление со скамейки. Дмитрий Аленичев заставляет своих подопечных много перемещаться, и порой подобная манера игры позволяет красноярцам зацепиться в первом тайме, но потом часто возникают неприятности. Во вторых 45-минутках в домашних матчах с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом» «Енисей» в сумме пропустил 8 мячей.

Достаточно надёжно и перспективно смотрится победа «Краснодара» во втором тайме за 1.8. У «быков» с физическими кондициями полный порядок, еврокубков уже нет, а соперник как раз частенько выглядит уставшим именно ближе к финальному свистку. Если Мусаев выпустит Ари и Сулейманова на измотанную оборону «Енисея», то гости получат колоссальный перевес.

Ставки на матч «Енисей» — «Краснодар»

«Енисей» достойно завершает сезон в РПЛ, но в битвах с грандами на своём поле демонстрирует ужасные результаты. Команда Дмитрия Аленичева выдала 0-2 с «Зенитом», 1-1 с ЦСКА, 2-3 со «Спартаком» и 0-3 с «Локомотивом», пропустив 8 из 9 мячей после перерыва.

За 1.8 мы проверим победу «Краснодара» во втором тайме, а за 2.31 индивидуальный тотал гостей больше 2. «Быкам» пора уже победить на выезде в 2019 году и отличиться больше одного раза. Соперник для перелома неприятной тенденции вполне подходящий.

Ставка №1: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 2 за 2.31

Ставка №2: победа «Краснодара» во втором тайме за 1.8

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