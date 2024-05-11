Франция — Казахстан: ставка Анатолия Емелина на встречу чемпионата мира по хоккею

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Франция – Казахстан.

Ставка: победа Казахстана за 2.75.

«Уже в стартовой игре обеим сборным предстоит очень важный матч. И сборная Франция, и сборная Казахстана делают на этот матч очень большую ставку.

Между прочим, в трёх последних очных встречах Франция неизменно обыгрывает Казахстан. В 2022 году на чемпионате мира со счётом 2:1, а ранее в 2012-м – 6:3, и в 2010-м – 5:3.

На прошлогоднем мировом форуме «трёхцветные» сыграли неудачно. В трёх последних матчах французы пропустили 18 шайб, не забросив в ответ ни одной.

Казахстан, конечно, был не столь печален, но немногим лучше. И вот есть шанс начать мировой форум с победы. Никита Михайлис и компания, в принципе, сами это прекрасно понимают. А действующий обладатель Кубка Гагарина должен стать лидером своей сборной.

Полная концентрация станет союзником казахстанской сборной. И ей уже давно пора победить французов. Казахстан выиграет, но с небольшой разницей в счёте», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».