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Франция — Казахстан: ставка Анатолия Емелина на встречу чемпионата мира по хоккею

Франция — Казахстан: ставка Анатолия Емелина на встречу чемпионата мира по хоккею
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Франция – Казахстан.

Ставка: победа Казахстана за 2.75.

«Уже в стартовой игре обеим сборным предстоит очень важный матч. И сборная Франция, и сборная Казахстана делают на этот матч очень большую ставку.

Между прочим, в трёх последних очных встречах Франция неизменно обыгрывает Казахстан. В 2022 году на чемпионате мира со счётом 2:1, а ранее в 2012-м – 6:3, и в 2010-м – 5:3.

На прошлогоднем мировом форуме «трёхцветные» сыграли неудачно. В трёх последних матчах французы пропустили 18 шайб, не забросив в ответ ни одной.

ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 13:20 МСК
Франция
1-й период
1 : 2
Казахстан
1:0 Кантагалло (Будон, Реш) – 02:00     1:1 Старченко (Рымарев) – 03:06     1:2 Мухаметов (Орехов, Савицкий) – 07:30 (pp)    

Казахстан, конечно, был не столь печален, но немногим лучше. И вот есть шанс начать мировой форум с победы. Никита Михайлис и компания, в принципе, сами это прекрасно понимают. А действующий обладатель Кубка Гагарина должен стать лидером своей сборной.

Полная концентрация станет союзником казахстанской сборной. И ей уже давно пора победить французов. Казахстан выиграет, но с небольшой разницей в счёте», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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