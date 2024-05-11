Норвегия — Чехия: ставка Владимира Плющева на матч хоккейного ЧМ-2024

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Норвегия — Чехия.

Ставка: победа Чехии с форой (-3) за 2.25.

«Конечно, со всех точек зрения этот матч может, да и должен стать для хозяев чемпионата не то чтобы лёгкой прогулкой, но, скажем так, тренировкой с повышенной ответственностью. Кстати, за 10 очных встреч чешская сборная всё-таки умудрилась однажды проиграть викингам. И было это на ЧМ в 2010 году. С другой стороны, при нынешней формуле турнира в группе с такими соперниками порой можно и не выкладываться. Так, в прошлом году чехи обыграли норвежцев довольно скромно – 2:0.

Ну а теперь о том, как команды начали текущий мировой форум. Подопечные Тобиаса Юханссона, в чьих рядах есть такие известные хоккеисты, как Патрик Торесен и Матс Цуккарелло, дали бой Швейцарии, но всё же уступили 2:5.

А Чехия, напомню, хозяйка ЧМ, соперничала со сборной Финляндии. За три периода команды так и не порадовали зрителей заброшенными шайбами. И в овертайме тоже голов не было. В итоге победу команде Радима Рулика пришлось добывать в серии буллитов – 1:0. Спасибо вратарю Лукашу Досталу.

В общем, после такого тяжёлого начала чехи вряд ли сметут со льда в следующем матче Норвегию. Да, победу они, разумеется, добудут», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».