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Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Спартак» — «Краснодар»

Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Спартак» — «Краснодар»
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11 мая в Москве состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Шансы «Спартака» оцениваются чуть выше: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.48. Это примерно 40% вероятности. Успех краснодарцев оценён в 2.82 (34%). Ставки на ничью принимаются за 3.86 (26%).

Наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (6.50). С коэффициентом 9.10 можно поставить на победу «Спартака» со счётом 2:1.

Чуть ниже оценивается вероятность победы «Спартака» со счётом 1:0 (9.50) и победы «Краснодара» со счётом 2:1 (9.90).

Заключить пари на 1:0 в пользу «Краснодара» предлагается за 10.0, а на ничью 2:2 — за 11:0.

В первом круге «Краснодар» на своём поле победил со счётом 2:0.

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