Бонус до 100 000 рублей к матчу РПЛ «Зенит» — ЦСКА!

11 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании БЕТСИТИ. Нужно только выполнить простые условия:

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В последних трёх встречах в чемпионате России «Зенит» уступил «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1), а также сыграл вничью с «Факелом» (1:1). Несмотря на это, петербуржцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу первенства. Отставание от идущих следом «Краснодара» и «Динамо» составляет одно очко.

ЦСКА перерыв тоже совсем не помешает. В последних пяти матчах в чемпионате России он сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3), «Спартаком» (0:0) и «Рубином» (2:2), а уступил «Ахмату» (1:2) и «Балтике» (1:3). Красно-синие спустились на восьмую строчку в турнирной таблице первенства.

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