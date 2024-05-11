«Спартак» — «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: победа «Спартака» за 2.45.

«Спартак» не проигрывает уже шесть матчей кряду во всех турнирах. Результаты до неузнаваемости изменились после того, как исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. И вот новая проверка — «Краснодар».

Дома красно-белые проиграла только 2 из 13 матчей в чемпионате России, а также три раза сыграла вничью. Под руководством Слишковича «Спартак» дома провёл пока всего лишь одну встречу, в которой продемонстрировал шикарный футбол и победил «Локомотив» (3:2).

Если «Спартак» после назначения Слишковича прибавил, то на «Краснодар» смена главного тренера оказала ровно противоположное влияние. Предполагалось, что Мурад Мусаев укрепит настрой и подберёт наиболее правильные слова для мотивации «быков». Получилось совсем наоборот.

Несмотря на стимул в виде чемпионской гонки, чёрно-зелёные выиграли только три из семи последних матчей в РПЛ. Победили явных аутсайдеров — «Пари НН» (4:3), «Факел» (2:0) и «Балтику» (3:2). У «Краснодара» заметно ухудшилось качество игры в защите.

Сильным соперникам чёрно-зелёные доставили сравнительно мало неприятностей. При Владимире Ивиче они гораздо лучше играли на результат. После назначения Мусаева клуб демонстрирует более открытый футбол, но он приносит куда меньше пользы. Поставить на то, что «Спартак» победит «Краснодар», можно с коэффициентом 2.45.

В гостях чёрно-зелёные выиграли только четыре раза в нынешнем розыгрыше чемпионате России. «Зениту» и «Ахмату» подопечные Мусаева уступили дома. Если уже поддержка родных трибун не помогла, то чего ожидать от выездной встречи с прибавившими красно-белыми?