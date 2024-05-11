США — Германия: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею США — Германия.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.74.

Американцы привезли на чемпионат мира в Чехию очень сильный состав, состоящий из хоккеистов, выступающих в НХЛ. 23 игрока представляют сильнейшую лигу. Но первый блин получился комом. США провели встречу с такой же мощной сборной Швеции и потерпели разгромное поражение со счётом 2:5. Главной проблемой «ледяных янки» стало то, что играло только первое звено. Все остальные, грубо говоря, бездействовали. Нужно срочно их перестроить.

Германия не робкого десятка, что доказывает серебро, добытое на прошлом чемпионате мира. В составе немцев нет россыпи талантов из НХЛ, но кое-кого привезти всё-таки удалось. Среди них вратарь Филипп Грубауэр («Аризона»), Нико Штурм («Сан-Хосе») и Джон-Джейсон Петерка («Баффало»). Преимущество «орлов» в том, что в основном составе находятся хоккеисты, выступающие в местной лиге. Они хорошо знакомы друг с другом, поэтому нет проблем со взаимопониманием.

Первый матч Германия провела великолепно, победив Словакию со счётом 6:4. 10 шайб забросили на двоих команды — невероятно. Классно проявили себя игроки «Айсберен Берлин». США вряд ли станут проблемой для немецкой сборной. На прошлом чемпионате мира они уже обыгрывали американцев — 4:3 ОТ. Мы бы не стали выбирать фаворита или победителя, а предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.