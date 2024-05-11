«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру 28-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.06.

«Владимир Слишкович в «Спартак» зашёл прилично в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Команда при нём не проигрывает, «Спартак» показывает очень любопытный, интересный футбол. Но при этом обратите внимание, какое количество матчей после ухода Абаскаля, и даже до этого «Спартак» провел на ноль в атаке, «Спартак» не сказать чтобы в каждом матче забивает. Но в последних матчах «Спартак» неплохо играет в обороне.

Делай ставки в БЕТСИТИ и получи беспроигрышную ставку до 3000 рублей!

«Краснодар» два матча подряд не забивает. Исторически «Краснодар» неплохо против «Спартака» в Москве играет, футбол, как правило, получается результативным. И плюс у «Спартака» через несколько дней важнейший матч – финал Пути регионов, поэтому ротация состава будет, безусловно. Изменений в составе «Краснодара» будет минимум.

«Краснодар» более мотивирован, поэтому поставлю на Х2 и тотал больше 1.5 за коэффициент 2.06. Думаю, что «Краснодар» в Москве «Спартаку» не уступит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»