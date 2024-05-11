Букмекеры назвали шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита»

11 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Начало игры намечено на 19:00 мск.

Явным фаворитом матча считаются подопечные Сергея Семака: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.76. Это примерно 56% вероятности. Успех москвичей оценён в 5.42 (18%). Ставки на ничью принимаются за 3.82 (26%).

Заключить пари на то, что ЦСКА не проиграет, предлагается за 2.24 (44%).

Эксперты не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют футболисты «Зенита», сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.