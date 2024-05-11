Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры назвали шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита»

Букмекеры назвали шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита»
Комментарии

11 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Начало игры намечено на 19:00 мск.

Явным фаворитом матча считаются подопечные Сергея Семака: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.76. Это примерно 56% вероятности. Успех москвичей оценён в 5.42 (18%). Ставки на ничью принимаются за 3.82 (26%).

Заключить пари на то, что ЦСКА не проиграет, предлагается за 2.24 (44%).

Эксперты не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют футболисты «Зенита», сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Материалы по теме
«Зенит» — ЦСКА. Лидер РПЛ очнётся
«Зенит» — ЦСКА. Лидер РПЛ очнётся
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android