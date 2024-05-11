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«Балтика» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч 28-го тура РПЛ в Калининграде

«Балтика» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч 28-го тура РПЛ в Калининграде
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 1,5 за 1.97.

«Ещё одна игра РПЛ. Довольно трудный был график у «Балтики» в последнее время, с учётом и Кубка, и с учётом перелетов. Мне кажется, может быть, и подустала немножко команда. Да, она в весенней части сезона явно смотрится получше, но «Динамо» сейчас чувствует, что есть шанс действительно вцепиться в гонку за чемпионство. И я думаю, что Марцел Личка больше не будет рассказывать про самокаты и всё остальное, пора заниматься делом. Вот поэтому для меня «Динамо» в этом матче определённый фаворит.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что прям вот чистую победу, может, брать и не стоит. А вот вариант «Динамо» не проиграет и тотал больше 1.5» с коэффициентом 1.97 я считаю очень приличным, хорошим, качественным. Прям отличная ставка на такую встречу, тем более что при Личке, в общем, как правило, «Динамо» выдаёт «верховые» игры», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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