«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар» в 28-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Спартак» при Слишковиче достаточно мало стал пропускать – много игр на ноль. Но здесь встреча с «Краснодаром», который будет искать счастья в атаке. Понятно, что для спартаковцев игра с «Балтикой» на неделе в Кубке России будет куда более важной, но и здесь моментов наверняка будет хватать для того, чтобы забить. Очень тяжело представить, каким будет состав. С «Нижним» не все основные вышли, но после «Динамо» уже 10 дней прошло. Если снова не дать сыграть лидерам, то те могут тонус потерять.

Думаю, что в таком матче, где «Краснодару» очень надо выиграть, футбол получится достаточно открытым. Жду похожей встречи на игру «Спартака» с «Локомотивом». Моментов будет достаточно, как практически всегда в матчах «Спартака» и «Краснодара», особенно в Москве.

Не буду ничего выдумывать, просто поставлю на «обе забьют». «Спартак» выглядит более интересно в последнее время, но, как я сказал, тут возможны всякие решения по составу перед «Балтикой». А «Краснодар» всё ещё в чемпионской гонке, мотивация запредельная. Не исключаю, что это в итоге скажется на результате. Но не верю, что южане могут выиграть 1:0 или 2:0. Спартаковцам, в общем, тоже незачем портить себе настроение перед кубковой встречей», — приводит слова Титова «РБ Спорт».