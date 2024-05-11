США — Германия: ставка Владимира Плющева на игру чемпионата мира по хоккею 11 мая

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира США – Германия.

Ставка: победа Германии за 8.60.

«Для обеих команд этот матч станет вторым за два дня. Финалист прошлогоднего чемпионата мира сборная Германии нынешний мировой форум начала с красивой победы над сборной Словакии – 6:4. Подопечные Харольда Крайса смогли в нужный и самый необходимый для этого момент прибавить и довести дело до уверенной победы. Леонард Пфёдерль набрал в этой встрече 1+2. А вообще с германской сборной спрос теперь серьёзный. И пока она с этим грузом ответственности успешно справляется.

Что касается сборной США, то эта команда на старте играла со сборной Швеции. И коллектив Джона Хайнса бился до последнего. Ещё до 60-й минуты американцы уступали 2:3, но, пойдя ва-банк, пропустили ещё две шайбы и проиграли с общим счётом 2:5.

Если брать историю взаимоотношений между этими командами, то начиная с 2014 года они соперничали 14 раз. И тут солидное превосходство у звёздно-полосатых — 10-4. Но в прошлом году сборная Германии одержала свою самую громкую победу в истории, обыграв американцев в полуфинале ЧМ в овертайме – 4:3. Так что никакого комплекса у немцев по отношению к своему оппоненту не существует.

Матч получится очень упорным, и победу в нём одержит Германия», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».