Великобритания — Канада: ставка Анатолия Емелина на матч ЧМ-2024

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Великобритания – Канада.

Ставка: победа Канады с форой (-5) за 1.60.

«Разумеется, силы этих сборных, мягко говоря, даже сложно сравнивать. Канада гранд мирового хоккея, а Великобритания пока очень далека от этого. Да и надо ли это «островитянам»? В 2019 году «кленовые листья» разгромили своего соперника всухую — 8:0. А в 2022 году британцы вылетели из группы А, куда сейчас благополучно вернулись.

Канадцы являются фаворитами всех турниров, в которых принимают участие. Тем более усиленные хоккеистами из НХЛ. Возглавляет команду Андре Туриньи. Вместе с ним канадцы и выиграли золото чемпионата мира в 2023 году. Что или кто помешает повторить тот успех североамериканцам? Уж точно не Великобритания.

Понятно, что канадцы не станут в стартовом матче рвать и метать или бить рекорды результативности. Но если игра у них пойдёт, то они могут набросать под десяток шайб. Для Великобритании же уже один гол станет хорошим результатом. Канада победит и сделает это крупно», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».