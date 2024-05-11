Прогноз «Чемпионата» на матч «Зенит» — ЦСКА

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 гола за 2.34.

В последних трёх встречах в чемпионате России «Зенит» уступил «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1), а также сыграл вничью с «Факелом» (1:1). Несмотря на это, петербуржцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу первенства. На руку петербуржцам небольшой перерыв. У них есть время на то, чтобы восстановиться после матча с «Факелом», провести работу над ошибками и наиграть на тренировках какие-то моменты. Состав у «Зенита» чемпионский. Семаку лишь нужно понять, как наиболее эффективно использовать его мощь.

ЦСКА просел. В последних пяти матчах в чемпионате России он сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3), «Спартаком» (0:0) и «Рубином» (2:2), а уступил «Ахмату» (1:2) и «Балтике» (1:3). Красно-синие спустились на восьмую строчку в турнирной таблице первенства.

С учётом проблем петербуржцев со вскрытием крепких защитных рядов, ждать запредельной результативности не стоит. Заключить пари на то, что «Зенит» победит ЦСКА и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34. Во всех девяти последних очных встречах команды забивали на двоих не больше трёх голов.

Армейцы выиграли только один из девяти этих матчей, а также два раза зацепились за ничью дома. Ещё в пользу победы петербуржцев свидетельствует то, что через несколько дней после грядущего матча командам предстоит встретиться в Кубке России. Первая игра проходила в Москве и ознаменовалась ничьей — 1:1.

Вполне вероятно, Владимир Федотов решит поберечь силы ведущих футболистов, в частности Аббосбека Файзуллаева, на ответный матч. В чемпионате армейцам уже ничего не светит, а вот защитить звание обладателя Кубка России они вполне способны.