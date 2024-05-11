«Зенит» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 11 мая

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» – ЦСКА.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.99.

«Все на финишной прямой, и всё решается вот сейчас. Пока «Зенит» всё держит в своих руках. На одно очко опережает и «Динамо», и «Краснодар», но тот футбол, который сейчас показывает команда Семака, никак не убеждает в чемпионском настрое. Четыре матча подряд питерский клуб не может победить. Очень мало команда забивает весной, что самое печальное — очень мало создаёт. «Зенит» играет очень амплитудно этой весной. Выдает хороший тайм, а потом засыпает во втором, или наоборот.

Дважды команды играли в текущем сезоне, но ответный матч в Кубке России для ЦСКА куда приоритетнее. В чемпионате ЦСКА располагается на восьмом месте, и наставника команды болельщики критикуют. Да, были потеряны 23 очка, когда команда вела в счёте, но сейчас есть возможность взять трофей, а значит, упор будет именно на Кубок России. Вряд ли будет какая-то глобальная ротация, но изменения в составе наверняка будут. Для «Зенита» в приоритете чемпионат России. Кто бы что ни говорил, но РПЛ в приоритете у питерцев.

Матч ожидается очень плотным, очень тесным. Главным арбитром матча будет Сергей Иванов. Учитывая, что «Зенит» не так хорош в атаке весной, а ЦСКА не так хорош в обороне, поэтому на низ рассчитывать опрометчиво, а на верх — наивно. Для «Зенита» это матч Х. Если он выиграет, то станет чемпионом, я в этом не сомневаюсь.

Думаю, что будет битва в Питере, поэтому выберу свой любимый вариант — тотал 2-3 гола», — приводит слова Генича «РБ Спорт».