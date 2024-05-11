«Спартак» — «Краснодар»: фрибет до 33 333 рублей к матчу РПЛ!

11 мая состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Начало игры — в 16:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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«Спартак» не проигрывает уже шесть матчей кряду во всех турнирах. Он до неузнаваемости изменился после того, как исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. Боснийский специалист очень быстро навёл порядок. В игре красно-белых появились идея, размеренность и стабильность.

Впрочем, после ничьей в матче последнего тура РПЛ с «Пари НН» (0:0) появилось ощущение, что Слишковича перехвалили. Многие, в том числе бывший футболист Александр Бубнов, раскритиковали его за выбор состава на встречу. Тренер выпустил ряд редко получающих игровое время футболистов.

Если «Спартак» после назначения Слишковича прибавил, то на «Краснодар» смена главного тренера оказала ровно противоположное влияние. Ожидалось, что Мурад Мусаев укрепит настрой и подберёт наиболее правильные слова для мотивации «быков». Получилось совсем наоборот.

Несмотря на стимул в виде чемпионской гонки, чёрно-зелёные выиграли только три из семи последних матчей в РПЛ. Победили явных аутсайдеров — «Пари НН» (4:3), «Факел» (2:0) и «Балтику» (3:2). Также краснодарцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Крыльями Советов» (0:0). Уступили они «Зениту» (1:2) и «Ахмату» (0:1).

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