Норвегия — Чехия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Норвегия — Чехия.

Ставка: индивидуальный тотал Чехии больше 3.5 шайбы за 1.57.

Вряд ли норвежцы рассчитывают зайти далеко, но они способны удивлять. Достаточно вспомнить прошлый чемпионат мира, на котором они сенсационно обыграли канадцев (3:2 Б). Это была большая победа, которая запечатлелась в памяти болельщиков сборной. Основной костяк «белых медведей» составляют хоккеисты, выступающие в финских и шведских лигах. Первый матч на ЧМ-2024 Норвегия уже проиграла — Швейцарии со счётом 2:5.

Чехия приятно удивила в первой игре домашнего чемпионата мира, победив сборную Финляндии (1:0 Б). Это был очень вязкий матч, в котором команды не хотели пропускать и проигрывать. Но чехам повезло больше. «Народная команда» плохо провела Еврохоккейтур, заняв по его итогам лишь третье место в общей таблице, но стартовала на ЧМ-2024 как положено хозяйке. В составе Радима Рулика достаточно игроков из НХЛ. Интересно, что место в воротах в первой встрече занял Лукаш Достал. Он справился. Даже более чем.

В восьми последних матчах чемпионата мира чехи побеждали норвежцев. Они наверняка продлят эту серию после сегодняшней встречи. Подопечные Радима Рулика во всех компонентах превосходят «белых медведей». А победа в игре с Финляндией говорит о том, что результаты Еврохоккейтура остались в прошлом. Рекомендуем ставку на индивидуальный тотал Чехии больше 3.5 шайбы за 1.57.