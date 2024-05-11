Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Зенит» — ЦСКА

11 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдёт матч 28-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — ЦСКА. Начало игры намечено на 19:00 мск.

Явным фаворитом матча считаются действующие чемпионы страны: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.66. Это примерно 60% вероятности. Успех москвичей оценён в 6.12 (16%). Ставки на ничью принимаются за 4.02 (24%).

Букмекеры считают самым вероятным счётом матча победу «Зенита» 1:0 — ставки на этот исход принимаются с коэффициентом 6.20. Сделать ставку на ничью 1:1 можно за 6.80. Заключить пари на счёт 2:0 в пользу команды Сергея Семака предлагают за 6.90.

Победа «Зенита» со счётом 2:1 идёт за 8.40, ничья 0:0 — за 11.0. Победа «Зенита» 3:0 доступна за 11.50.