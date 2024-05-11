«Зенит» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» за 1.71.

«В одном из последних туров Российской Премьер-Лиги сыграют «Зенит» и ЦСКА. Для обеих команд концовка сезона проходит тяжело. К тому же они ещё и играют друг с другом в Кубке России. Тяжело тут назвать фаворита, пусть даже питерцы сейчас борются за чемпионство.

Соперники уже встречались неделю назад в рамках первого матча финала Кубка России Пути РПЛ. ЦСКА был чуть активнее, даже забил на 17-й минуте, но гол отменили. Армейцы были близки к успеху, могли выиграть 1:0, но питерцы сравняли под самый конец. Впрочем, эта неудача ничего бы особо не означала, ведь в нынешнем формате Кубка есть ответная встреча.

В общем-то, близкая неудача команды Семака была не столь удивительна. Сейчас коллектив из Санкт-Петербурга находится в кризисе. Он не может выиграть уже в четырёх играх кряду. Помимо ничьей с ЦСКА, «Зенит» также потерял очки в РПЛ в матчах с «Рубином» (0:2), с «Динамо» (0:1) и с «Факелом» (1:1).

Правда, серия неудач пока не лишила команду лидерства в РПЛ. С 51 очком она идёт на первой строчке. Однако «Краснодар» и «Динамо» уступают коллективу из Санкт-Петербурга всего лишь на один балл. ЦСКА, конечно, далёк даже от борьбы за топ-5. Пока что с 39 очками команда идёт на восьмом месте.

Ещё не так давно подопечные Федотова боролись за более высокие места. После зимней паузы армейцы часто выигрывали, но сейчас они идут на серии из пяти туров без побед. В том числе потерпел неудачу ЦСКА в матчах с «Рубином» (2:2), «Балтикой» (1:3) и с «Ахматом» (1:2).

Я не думаю, что ЦСКА тут удастся прервать свою серию неудач. Конечно, про нынешний «Зенит» тяжело говорить что-то однозначное. Но армейцы всё же находятся в ещё худшем состоянии», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».