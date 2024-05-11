«Балтика» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Калининграде 11 мая

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Балтика» – «Динамо» в 28-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Динамо» за 2.50.

«Одна из самых сложных встреч для прогноза. Здесь очки нужны обеим командам. Но «Балтика» играет дома, ей необходимо спасаться. Думаю, калининградцы попытаются создать давление на ворота «Динамо». Достаточно активно этой весной балтийцы начинают у себя дома. И здесь бояться уже нечего. Всё-таки динамовцы не лучшая команда в плане оборонительных действий. В то же время для «Динамо» в какой-то мере даже удобнее, когда соперник на него бежит, не закрывается. Когда надо, команда Лички может потерпеть сзади и наказать на контратаках. Впереди класса у бело-голубых достаточно. Там и основной состав может забить, и с лавки ребята помогут, если что.

Мне кажется, «Динамо» будет здесь спокойнее и сумеет найти свои шансы. А «Балтика» где-то перегорит. У них ещё впереди игра со «Спартаком» за выход в финал Кубка России, об этом не стоит забывать. Я считаю, что динамовцы сыграют правильнее и лучше распорядятся своими моментами.

Ставлю на победу москвичей», — приводит слова Титова «РБ Спорт».