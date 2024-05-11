Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Балтика» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Калининграде 11 мая

«Балтика» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Калининграде 11 мая
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Балтика» – «Динамо» в 28-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Динамо» за 2.50.

«Одна из самых сложных встреч для прогноза. Здесь очки нужны обеим командам. Но «Балтика» играет дома, ей необходимо спасаться. Думаю, калининградцы попытаются создать давление на ворота «Динамо». Достаточно активно этой весной балтийцы начинают у себя дома. И здесь бояться уже нечего. Всё-таки динамовцы не лучшая команда в плане оборонительных действий. В то же время для «Динамо» в какой-то мере даже удобнее, когда соперник на него бежит, не закрывается. Когда надо, команда Лички может потерпеть сзади и наказать на контратаках. Впереди класса у бело-голубых достаточно. Там и основной состав может забить, и с лавки ребята помогут, если что.

Мне кажется, «Динамо» будет здесь спокойнее и сумеет найти свои шансы. А «Балтика» где-то перегорит. У них ещё впереди игра со «Спартаком» за выход в финал Кубка России, об этом не стоит забывать. Я считаю, что динамовцы сыграют правильнее и лучше распорядятся своими моментами.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ставлю на победу москвичей», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Балтика» — «Динамо». Игнашевич и Личка ставят на мастерство атак
«Балтика» — «Динамо». Игнашевич и Личка ставят на мастерство атак
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android