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Деррик Льюис — Родриго Насименто: где смотреть онлайн бесплатно, прогнозы, прямой эфир

Деррик Льюис — Родриго Насименто: где смотреть онлайн бесплатно, прогнозы, прямой эфир
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12 мая на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе состоится турнир UFC on ESPN 56. В главном поединке американец Деррик Льюис подерётся с бразильцем Родриго Насименто. Начало боя — не ранее 4:30 мск.

Смотреть поединок Льюис — Насименто в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».

UFC 2024. UFC on ESPN 56, Сент-Луис, США
Деррик Льюис - Родриго Насименто
12 мая 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Деррик Льюис
Не началось
Родриго Насименто

Эксперты уже сделали прогноз. Они считают фаворитом Деррика и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.65. Шансы Родриго оценили в 2.30. Вероятность ничьей идёт за 55.0. Аналитики уверены, что бой завершится досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают с коэффициентом 5.60, а на тотал меньше 4.5 раунда — за 1.13.

Если Льюис победит нокаутом — сыграет 1.85. Шансы выиграть нокаутом Насименто оценили в 5.50. Поставить на досрочную победу бразильца предлагают с коэффициентом 2.65. Если американец победит в первом раунде — сыграет 3.25.

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